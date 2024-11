El pasado romántico entre Erik Rubín junto a Paulina Rubio revivió en los recuerdos de los fans al ver una fotografía de ambos cantantes juntos en pleno 2024, los exintegrantes de Timbiriche sorprendieron con una fotografía que desató la especulación.

"¿Qué hacen juntos?", se preguntan los cibernautas en la foto en la que también aparece Benny Ibarra, amigo de la que fuera pareja en los años 80, década en la que la cantante tenía apenas 11 años, convirtiéndose en uno de los miembros más jóvenes del grupo, ella formó parte de la alineación original de la segunda generación de la banda, que fue clave para su expansión y éxito.

La Pau cantó junto a sus compañeros de Timbiriche "La Banda Timbiriche" y "Besos de Ceniza", canciones que fueron muy populares en México y Latinoamérica, y que consolidaron a la banda como una de las más influyentes de los años 80.

En 1989 Paulina quedó fuera de la agrupación después de siete años de pertenecer a la banda, ¿será que esta vez sí se logrará el reencuentro con la "Chica Dorada"?

El antes y el después de Erik Rubín y Paulina Rubio.

Erik Rubín y Paulina Rubio, de nuevo juntos

El triángulo amoroso entre Erik Rubín y Paulina Rubio y Alejandra Guzmán sigue dando de qué hablar entre los fans de Timbiriche, tanto que después de que Erik publicara en su cuenta de Instagram una foto junto a Paulinia y Benny, los comentarios sobre el inminente reencuentro de la banda y el posible nuevo romance entre ellos, no tardaron en aparecer.

Benny Ibarra, Erik Rubín y Paulina Rubio se reúnen en Miami.

"Y volvió donde fue feliz con la Pau". "Queremos a Paulina con Timbiriche en 2025". "Amooooooooo, siiii quieroooo ver a Paulina con Timbiriche porfaaaaaaaa". "Dime que están preparando el reencuentro de Timbiriche sin decirme que están preparando el reencuentro de Timbiriche". "Míooooooo ese hombre es míoooooooooo". "Suena ese hombre es mío de fondo jajajajajaja, amooooo". "Más allá del tema profesional, ojalá esté reencuentro en Miami sirva para que esos grandes hermanos le demuestren su cariño y apoyo incondicional a Pau, deseando de todo corazón que solucione a su favor el tema familiar que le aqueja", se lee entre los comentarios que aplaudieron la instantánea que se tomaron los cantantes en Miami.

"Tres tigres en Miami", escribió Erik para describir la foto que ya lleva varios "me gusta", entre ellos el de su ex Andrea Legarreta, con quien lleva más de un año separado pero que aún no firman el divorcio, aunque según la conductora no lo han hecho por falta de tiempo, pero no porque aún haya posibilidad de que un regreso entre ellos.

