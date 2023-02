Florinda Meza celebra los 94 años de su Rober, de su amor Roberto Gomez Bolaños

Roberto Gómez Bolaños cumpliría hoy 94 años de vida, el comediante mexicano, fallecido en 2014 fue recordado por su inseparable pareja de avenruras Florinda Meza, quien le dedicó un amoroso mensaje en Twitter.

Con una foto en la que Gómez Bolaños aparece en su juventud de traje azul, Meza le escribió un mensaje en el que le recordó su amor y su genialidad:

"¡Zaz! Y que jugamos a que hoy es mi cumpleaños y yo estoy aquí de nuevo para hacerlos reír y gozar, como siempre..."Sí, estás aquí. Porque eres un genio, una leyenda... y una leyenda, nunca muere. Feliz cumpleaños, mi Rober. 94 años de luz y alegría. Bendita tu vida. Te amo".

La relación sentimental entre Florinda Meza y Roberto Gómez inició durante la década de los 70, cuando él aún estaba casado con Graciela Fernández, madre de sus seis hijos.

El romance entre Florinda y Roberto

La actriz ha dicho en varias ocasiones que Roberto tenía fama de mujeriego, que coqueteaba con todas, y ella se le resistió durante cinco años mientras trabajaron en el programa de televisión "El Chavo".

“Cómo creerle, era mi compañero de trabajo y además, mi jefe", declaró alguna vez, pero finalmente accedió a su conquista a pesar de que el actor estaba casado y tenía hijos:

"Yo no quería tener relaciones con él porque era mi jefe y tenía siete valijas de pasado muy pesadas, una esposa y seis hijos", confesó Florinda, quien detalló que en una gira trató de seducirla y que le comentó que estaba muy distanciado de su esposa.

Su primer beso ocurrió en Chile, esa fecha siempre la celebraban, al igual que su aniversario; la recordada "Doña Florinda" siempre ha dicho que su Rober fue todo un seductor:

"Estábamos de gira en Chile, después de una presentación en un bar charlábamos los dos. En un momento le reproché por qué si era tan bueno le hacía esas cosas a su esposa, y él me contestó que a veces se sentí solo, quería que alguien le diera cariño, le diera un beso. Entonces yo le contesté: 'Si quieres besar a alguien, bésame a mi', y me besó... me supo delicioso, nunca un beso me había gustado tanto, hasta me hizo sentir mareos", detalló.

Aunque por la mente de Florinda pasó dar paso atrás con este romance, no fue posible, y duró junto a Roberto Gómez Bolaños 40 años de casados.

"Después del beso me arrepentí, tener un romance con un jefe es tonto, pensé, quería dar marcha atrás, era un hombre casado con seis hijos, pero él insistía, yo seguía negándome, pero quería que él siguera insistiendo", confesó en una entrevista otorgada a La Nación, Argentina.

