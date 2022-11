Filtran imágenes del video erótico de Kim Kardashian, su hijo Saint las vio

Parece que el video sexual de Kim Kardashian sigue persiguiéndola, pues a 20 años de que ella y su expareja, Ray-J documentaran un encuentro sexual que tuvieron durante unas vacaciones en México, la cinta todavía es un tema que sigue ocupando un lugar dentro de los tabloides, sin embargo, todo se salió de control cuando Saint, su hijo de seis años, encontró una fotografía de la cinta sexual en internet.



Foto: Instagram

Durante la primera temporada de “The Kardashians”, de hecho, en el primer capítulo del reality, puede verse a la familia más famosa de la televisión reuniéndose para pasar un rato, mientras unas y otros comen un par de bocadillos, otros se actualizan y cuentan qué ha habido de nuevo en sus vidas, al mismo tiempo que, los más pequeños de la familia juegan de una habitación a otra.

De pronto, Saint, uno de los cuatro hijos de Kim, comienza a reír y le dice a su madre que tiene algo que mostrarle, por lo que ella se acerca sin sospechar lo que se encontrará en la pantalla de la tablet del pequeño, pues su hijo la alerta de que hay una foto suya en internet, pero no se trataba de un retrato de los cientos que circulan de la socilalité, sino que era una captura del video sexual que grabó en 20002, cuando tenía sólo 22 años.

Lee también: La historia detrás de “Amar te duele”

Y aunque el susto pareció no pasar a mayores, pues Saint, de cinco años en ese momento, no sabía leer y no pudo percatarse de la connotación del mensaje, Kim se vio en una encrucijada, a sabiendas de que podía ser la primera de muchas apariciones del video sexual, que cualquiera de sus hijos podría llegar a ver. De esa manera –documenta el reality- Kim K se pone en contacto con su ex, Kanye West, para contarle lo sucedido.



Foto: Instagram

Y aunque Ye, se ha caracterizado por sus reacciones impulsivas, no fue sólo quien la calmó, al recordarle que siempre tuviera presente quién era, sino que consiguió la cinta original para que la estrella de los realitys no volviera a vivir la inquietud de que el video volviera filtrarse en internet.



Foto: Instagram

Así fue que el video sexual de Kim Kardashian se publicó

El nombre de Kim Kardashian es conocido en todo el mundo, sin embargo, hace 20 años estaba comenzando su carrera. En esa época, Kim K se las ingenió para introducirse, poco a poco, al mundo de las celebridades, convirtiéndose en la organizadora del guardarropa de algunas famosas y dividiéndose las ganancias con las estrellas de la ropa que se encargaba de ofrecer en E-bay, entre las personalidades con las que trabajó se encuentra la cantante Brandy Norwood, hermana del rapero Ray-J, su exnovio.



Foto: Instagram

La relación entre Ray-J y Kim marchaba “viento en popa” y en vísperas que la joven cumpliera 23 años, la pareja emprendió un viaje a Los Cabos, México, y fue en esa celebración en la que decidieron filmarse mientras tenían relaciones sexuales. Sin embargo, en ese momento, nada sucedió y la pareja se mantuvo unida hasta el 2006, tiempo en que Vivid Entertainment, una productora de pornografía, se puso en contacto con Kim, advirtiéndole que publicarían el video.

De acuerdo con las historias que han sido difundidas a lo largo de los años, al enterarse de esa noticia Kim perdió la razón, pues en los últimos cuatro años se había esmerado por hacerse un lugar dentro del mundo de la fama, pues para el 2004 ya se había convertido en buena amiga de Paris Hilton, por lo que llegó a aparecer en algunos episodios de “The simple life” el reality donde aparecía la multimillonaria y Nicole Richie, su mejor amiga de la época.



Foto: AP, archivo

Kevin Dickson, un periodista que trabajó para “Touch Weekly” en esos tiempos, contó que Kim K hacía todo lo posible para que sus historias fueran incluidas en la edición de la revista, y aunque confesó que llegó a prometerle que publicaría muchas de ellas terminaba por no hacerlo, pues sus superiores le solicitaban que la joven saliera en televisión o que obtuviera una cita con un personaje famoso para poder ser considerada dentro de sus publicaciones.

De esa manera, Kardashian obtuvo ambos requisitos, pues ya aparecía en “The simple life” y también había conseguido una cita con Nick Lachey, lo que causó gran revuelo para los paparazzis, pues fue la primera mujer con la que fue visto, tras su separación de Jessica Simpson.

Por eso, cuando la publicación de su video sexual fue casi un hecho, Kim se vio desesperada y aunque consultó a asesoría legal para que la defendiese, Vivid Entertainment publicó el video en marzo de 2007. Pero fue precisamente la publicación de “Kim Kardashian superstar, una película de 41 minutos” lo que la llevó a afianzar su fama, pues llegó a reproducirse más de 150 millones de veces.

Con la publicación del video sexual, también llegó el fin de su amistad con Paris Hilton y la inminente cancelación del reality show de la heredera; tres meses más tarde se confirmó que Kris Jenner, la madre de Kim, había llegado a un acuerdo con “E! Entertainment Television” para filmar la vida de su familia y el primer episodio de "Keeping up with the kardashians" se transmitió en octubre de ese año, convirtiéndose en uno de los programas de telerrealidad más exitosos, al alcanzar la filmación de 20 temporadas a lo largo de 15 años.



Foto: AP, archvo

Lee también: Kunno y David Guetta vivieron un momento incómodo por un beso y todo quedó en video

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.



melc