Filman a Billie Eilish sin filtros

Tomando como referencia documentales clásicos de figuras del rock como "Don’t look back", de Bob Dylan, y "Gimme shelter" de The Rolling Stones, el cineasta R. J. Cutler construyó el estilo para retratar la vida de la cantante Billie Eilish.

Más que interferir mientras la aún adolescente iba construyendo una carrera con la ayuda y apoyo de su hermano Finneas y sus padres, Cutler se limita a observar y así dar naturalidad a "Billie Eilish: the world’s a little blurry" que mañana se estrena en la plataforma Apple Tv+.

“No entrevistamos gente, no tenemos a alguien que explica, no hay expertos, sólo vemos la vida y eso es lo que yo quería hacer, quería ver su vida porque reconocí, cuando conocí a Billie, que al verla estaríamos viendo la luz no sólo de una gran artista sino también de una joven mujer que estaba llegando a la mayoría de edad”, dice Cutler en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Estaba muy interesado en contar esta historia de una adolescente que al borde de la adultez incluso aunque era una artista relativamente desconocida a punto también de convertirse en una súper estrella. Esas dos narrativas se juntan y resuenan entre sí”, relata.

Cutler estuvo alrededor de dos años documentando el trabajo de la estadounidense cuando apenas tenía 17 años, mostrando el proceso creativo de los que se convertirían en sus primeros éxitos. Además en ese tiempo se llevó varios aprendizajes de la intérprete de “Bad guy” que hoy tiene 19 años.

“Entender a Billie Eilish como artista es entender a alguien que es absolutamente real y honesta; probablemente ella te diría, si le preguntas, ‘¿cuál es el punto de ser otra cosa?’. Si vives y mueres cuál es el punto de ser cualquier cosa menos honesto, real, veraz, es una buena lección para todos nosotros en un momento en que la verdad es manipulada por personas malas”, señala.

“Aquí está Billie viniendo para mostrarnos que un camino con verdad, realidad honestidad es un buen camino para seguir”.

Como parte del estreno del documental, hoy se realizará un evento mundial en vivo que incluirá una conversación entre la cantante y el director y que podrá verse de forma gratuita por varias plataformas incluido el canal de YouTube de Billie.

Además se contempla la proyección del filme en salas de cine reducidas por la pandemia del Covid-19.