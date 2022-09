Llegó a su fin la 79ª edición de la muestra cinematográfica más antigua del mundo. Tras diez días de competición el jurado presidido por Julianne Moore y conformado por Mariano Cohn, Leonardo Di Costanzo, Audrey Diwan, Leila Hatami, Kazuo Ishiguro y Rodrigo Sorogoyen decidió otorgarle su máximo galardón, el León de Oro, al filme "All the Beauty and the Bloodshed".

Con este galardón, es el tercer año consecutivo en el que el león ruge para una mujer. El documental que habla del problema de los opioides en Estados Unidos es abordado por la directora bostoniana que se centra en Nan Goldin, fotógrafa que en los años ochenta perdió a muchos de sus seres queridos a causa del sida.

Una situación que se repite ahora por la adicción de los opioides cuya sobredosis ha causado medio millón de muertes en Estados Unidos. Poitras apunta el dedo hacia la familia Sackler, los dueños de Purdue Pharma, productores de OxyContin como uno de los principales culpables. Este premio, viene a reforzar la campaña que ha hecho Goldin para presionar a los museos a rechazar las donaciones económicas de los Sackler.



Foto: EFE.

La National Portrait Gallery de Londres, fue una de las instituciones que devolvió el dinero a la que siguieron el Guggenheim, el MET, el Louvre o la Tate, entre otros. Sólo hay otro documental que ha ganado un León de Oro y fue "Sacro GRA", de Gianfranco Rosi en 2013.

Otra cinta que apunta hacia la política y que ha ganado el Premio del jurado es "No Bears", de Jafar Panahi. El filme del director iraní que está preso por una sentencia de 2010 en la que se le condenó por unas protestas antigubernamentales.

Desde entonces, se le prohibió realizar películas, salir del país y hacer cualquier actividad relacionada con el mundo del arte. Después de la condena fue puesto en libertad condicional con una fianza de 200 mil dólares y la posibilidad de que ésta fuera revocada si incumplía cualquiera de estas órdenes.

El pasado 11 de julio, Panahi fue arrestado y condenado a cumplir seis años de prisión por culparlo de, “reunión y colusión contra la seguridad nacional y propaganda contra el sistema”. El director estaba junto a otros cineastas en una protesta por el arresto de otros dos realizadores independientes, Mohammad Rasoulof y Mostafa Al Ahmad.

Este es el segundo León de Oro que gana en el festival de Venecia. En el 2000 lo obtuvo por "El círculo". También tiene el premio a mejor guión de Cannes por "Tres caras" (2008) y el Oso de Oro de la Berlinale por "Taxi Teherán" (2015). En este nuevo filme, "No Bears", el director se filma a sí mismo en una historia dentro de otra historia que es reflejo de la situación política que él sufre, pero también de la del país.

Con un profundo acento social, el filme muestra con gracia y maestría cómo es posible hacer una gran pieza con poquísimos recursos y en el borde de todo límite, pues lo hizo de forma secreta y prohibida. Esta pieza terminó de rodarla poco antes de que lo apresaran. El nuevo filme de Panahi se convierte así en la máxima expresión artística en contra de la represión.

Saint-Omer se hizo con el León del futuro a la ópera prima y el Gran Premio del Jurado (León de Plata). Con este filme, la documentalista Alice Diop explora la ficción en una película mordaz y aguda que sigue un juicio por infanticidio.

Otro premio para los talentos emergentes es el Marcelo Mastroiani que en su día ganó Gael García Bernal (2001) y que este año fue para Taylor Russell por su interpretación en el filme "Bones and All" de Luca Guadagnino. El director italiano, se llevó el premio a Mejor Dirección.

Blanchett repite Copa Volpi a Mejor actriz, esta vez por su magnífica interpretación en "Tár", de Todd Field y que obtuvo ya en el 2007 por "I´m Not There". Al recibir el premio aprovechó para elogiar a Iñárritu.

“Quiero decir que he visto 'Bardo' y me parece una obra maestra”. Colin Farrell desbancó al favorito, Brendan Fraser en "The Whale" por su actuación en "The Banshees of Inisherin" llevándose la Copi Volpi a Mejor actuación masculina que agradeció por videoconferencia.

Julianne Moore, Cate Blanchet y Taylor Russell lucieron vestidos negros en la Ceremonia como señal de respeto por la muerte de Isabell II.

Lista de ganadores

León de Oro : "All the Beauty and the Bloodshed" de Laura Poitras (Estados Unidos)

León de Plata - Gran Premio del Jurado y León del Futuro - Mejor ópera prima: "Saint-Omer" de Alice Diop (Francia)

León de Plata - Premio a la mejor dirección: el italiano Luca Guadagnino por "Bones and all"

Premio a la mejor actriz: la australiana Cate Blanchett por su papel en "Tàr" de Todd Field

Premio al mejor actor: el irlandés Colin Farrell por su interpretación en "The Banshees of Inisherin" de Martin McDonagh

Premio Marcello Mastroianni del mehor actor o la mejor actriz emergente: la actriz Taylor Russell por su papel en "Bones and all" de Luca Guadagnino

Premio Especial del Jurado: "No Bears" de Jafar Panahi (Irán)

Premio al mejor guión: "The Banshees of Inisherin" del irlandés Martin McDonagh

