El testamento del fallecido Fernando del Solar ya se abrió, confirmó su expareja Ingrid Coronado, quien dio detalles sobre lo que se estipuló en el testamento del actor quien murió el 30 de junio de este año.

A continuación te presentamos detalles sobre las propiedades que dejó el conductor argentino en su herencia.

-El departamento de la colonia Del Valle será para sus hijos Luciano y Paolo.

-El usufructo vitalicio para los padres de Fernando del Solar, aunque su papá Norberto falleció también, así que sólo quedaría para su madre Rosa Lina Servidrio.

-Los derechos de propiedad de otro departamento en la alcaldía Benito Juárez, además del cajón de estacionamiento respectivo es para Anna Martínez Ferro, viuda de Del Solar.

-El menaje de otro departamento ubicado en Periférico Sur es también para Ferro.

-El resto de sus bienes presentes y futuros son para sus hijos.

-La albacea del testamento es Anna Martínez Ferro.

-La tutora de sus hijos, Fernando del Solar nombró a su hermana María Eugenia Cachamani.

-Este testamento fue firmado el 10 de marzo del 2020, poco más de dos años antes de que muriera por lo que no le dio tiempo de actualizarlo.

-Durante el programa “Ventaneando”, Ingrid Coronado informó que el departamento que tenía en Cuernavaca está en un fideicomiso.

“El departamento era de los dos (de Fernando e Ingrid), pero al estar en un fideicomiso y faltar una de las personas es para la otra persona, él estuvo viviendo ahí en los últimos ocho años y actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento”, dijo Coronado al programa de TV Azteca.

Ingrid no había hecho ningún movimiento por querer respetar el proceso que vivía Anna Ferro y ella misma también estaba en el duelo; no ha iniciado el respectivo trámite legal para que la viuda de Fernando desaloje el departamento, pero lo hará.

“No había tenido ni la energía, ni el tiempo, ni las ganas de iniciar un juicio, había una noticia reciente de que ya lo había vaciado, mis abogados investigaron y cuando había muerto a los 15 días no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada, eso me imagino que lo va a tener que regresar”, expresó la conductora en entrevista para "Ventaneando".

Ingrid Coronado iniciará proceso legal

Coronado confirmó que sí iniciará el proceso para que le devuelvan el departamento tal y como estaba antes, sin embargo no lo había hecho porque su prioridad era estar con sus hijos.

Ahora tendrá que enfrentar un nuevo asunto legal: “Llevo muchos años en asuntos legales”.

Pati Chapoy recordó que Fernando del Solar fue quien solicitó el divorcio de Ingrid Coronado, quien aceptó el trámite pero no estuvo de acuerdo en las condiciones que él había puesto, por eso el juicio llevó mucho tiempo.

Finalmente no dictó sentencia y ella ha tenido que trabajar en ese juicio. “Muchas veces creemos que hacer las cosas bien es el mejor camino, hacer las cosas correctas, yo sigo creyendo que lo legal es la forma correcta de hacer cosas, lo que pasa es que quita mucho dinero, energía, los gastos son terribles.

“Saber que tengo que estar en otro asunto legal cuando las cosas no tendrían que ser así es algo que no me da gusto en absoluto”.

Ingrid espera que Anna le devuelva las llaves del departamento para que no existan más problemas legales.



Anna Ferro y Fernando del Solar. Archivo Clasos.

Compartió también que no esperaba que el testamento saliera de esa manera.

“Hay varias cosas que me imagino que vendió que deben de estar en la cuenta de banco para que mis hijos se quedaran con lo de la cuenta del banco, él tendría que haberlo especificado”.

Dijo que esto es importante que se sepa porque muchas veces las personas creen que si se deja en porcentajes es más que suficiente, pero no es así porque las cuentas del banco son para el beneficiario de la cuenta, dato que hasta el momento Ingrid desconoce, pero no es ella ni sus hijos.



