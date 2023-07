Federica Quijano denuncia favoritismos hacia Wendy y Jorge en "La casa de los famosos México"

Para la cantante Federica Quijano no hay duda que existe favoritismo dentro del reality “La casa de los famosos México”, incluso afirmó que esta situación es muy obvia, sobre todo cuando se habla de Wendy Guevara y Jorge Losa.

“No lo creo, aseguro que hay favoritismo. No es parejo para todos, ves cómo le gritan a Wendy y a Jorge y oyen perfecto, cuando vamos nosotros a gritarle (a Apio) nos calla todo el mundo”, expresó la integrante de Kabah en entrevista.

La hermana de Apio, incluso, se quejó de algunas decisiones que ha tenido la producción, como el no dejarle hablar con el cantante a pesar de que ya le habían dado luz verde, según señaló. Y es que Federica confesó que pidió un minuto con su hermano tras la pelea que éste tuvo con Wendy y al final se lo negaron: "puede ser un minuto en el confesionario, les dije, ‘perfecto’, pero no me lo cumplieron, al final no me dejaron”, comentó molesta alas afueras del Centro Cultural Teatro 1.





Después del enfrentamiento con Wnedy, Federica quiso ponerse en comunicación con su hermano, pero se lo negaron. Foto: Captura de pantalla

Quijano reiteró que, como espectadora, se ha dado cuenta de las preferencias hacia Losa, quien ya ha ganado varias pruebas del líder, y hasta afirmó que dichas competencias están arregladas: “Cierran la cortina para arreglar las pruebas porque ya saben qué escogió qué cosa y eso ha sido súper obvio. Hemos buscado millones de maneras para llevarles porras, pero no dejan que las escuchen”, agregó.

La también política reveló que las veces que han ido a demostrar su apoyo, casualmente la producción les ponen música, evitando así que sea escuchada, alfo que le confirmó Bárbara Torres, la más reciente eliminada.

“Nos habló (Bárbara) y nos dijo: ‘nos ponen mucha música' y el chiste es aguantar y tratar de que nos escuchen; hemos visto a Jorge hacer trampa en dos o tres pruebas y nadie lo castigó. Nosotros como familiares nos quedamos el estómago hecho un nudo, ni modo, así es”.

Novio de Apio niega sentir celos de los habitantes

Por su parte, Juan Pablo Serrano, pareja sentimental de Apio coincidió en que existe cierto tipo de trampa en el reality, misma que ha quedado evidenciada a través de las redes sociales, algo que no pasaba hace varios años cuando se hacía “Big Brother”.

“Hay gente que está metida y viendo detalle a detalle y salen todas estas trampas que han habido; se hacen virales, pero ¿qué podemos hacer?”, indicó el joven de 33 años.

Asimismo, accedió dar algunos detalles de su relación como que, por el momento, no tiene planes de boda con Quijano y hasta negó sentir celos de los coqueteos de su novio hacia Jorge, pues tiene muy claro que todo es un simple juego.





Juanpa Serrano, pareja de Apio, negó que sienta celos ahora que el cantante está encerrado, Foto: TikTok

