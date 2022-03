Tessa Ía pone en cine el poliamor a debate

¿Es responsable tener una relación abierta? El productor Alfonso Pineda decidió revivir esta conversación en pleno 2022, después de 20 años de que se puso en la mesa incomodando a más de uno.

Para el creador de cine hablar de poliamor es una manera de refrescar la mente, pero no todos están listos para hacerlo, por eso cuando pensó en su nueva cinta “Dos más dos” comenzó tocando la puerta de algunos jóvenes: Tessa Ía, de 26 años, una actriz que ha demostrado no seguir estereotipos y que es fiel partidaria de la libertad de pensamiento parecía la persona ideal para entender a Alfonso, pero incluso con ella se sintió inseguro en cierto momento.

“Hoy mandan las nuevas generaciones. Cuando me llegó el guión dije: 'es una comedia romántica adulta', porque toca temas adultos, pero cuando fui con Tessa pensé que iba a tener que convencerla y fue todo lo contrario, me dijo: ‘es que a mí el poliamor me llama mucho la atencion, quiero explorarlo en la pantalla”, contó Pineda en entrevista.

En 2012 la historia en la que se basa la nueva película de Alfonso ya había sido llevada al cine. Fue la versión argentina dirigida por Diego Kaplan, pero ahora, considerando a una sociedad más preparada para hablar de sexualidad y diversidad, el director hizo una versión con temas como la inclusión de género.

“Los jóvenes nos han venido a dar una revolcada de la igualdad de género y es una película muy actual por la diferencia de circunstancia de los personajes, para mí es un encuentro intergeneracional de los conceptos de pareja, del sexo, del amor, del matrimonio, de la felicidad, considere que era perfecto para la sociedad mexicana en la que hoy tenemos tantas generaciones buscando ser pareja en apps y los flechazos se dan a diario”

Además de Tessa, Luis Ernesto Franco, Arath de la Torre y Adriana Louvier se confrontan en un dilema romántico y social que pretende romper con la monotonía de un matrimonio que está estancado.

“Algo que es muy mexicano es que la mamá no tiene sexualidad, en el momento en que una mujer se casa, parece que pierde su sexualidad a los ojos de la sociedad. Entonces, la pregunta era: ‘¿por qué no está satisfecha en todos los sentidos?', ese estereotipo yo lo viví con mi mamá”, reconoce el director.

La cinta se estrena en cines el 31 de marzo pretende romper los conservadurismos de Enrique (Arath) y Sara (Adriana Louvier) con los personajes jóvenes como el de Lucy, interpretado por Tessa, y el de Ricardo (Luis Ernesto) y así juntar en las salas a públicos de distintas edades hablando de un tema que poco se ha explorado quitando los tapujos a través de la comedia.

“Lucy creció en un mundo donde el porno está a un click y Enrique viene de un mundo en el que para buscar o ver a una chava sin ropa tenías que pagarle a alguien para que te comprara la revista; el arco de Enrique es jugar él y sus propios prejuicios y dejar el mensaje de que nadie te juzga, sólo tú”.



