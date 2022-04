¿Sugar Daddy? Arturo Carmona no lo descarta

El actor y exjugador Arturo Carmona no descarta la idea de tener una relación con una chica mucho menor que él si le roba el corazón, lo único que detiene al actor de 45 años de edad es su hija Melanie, quien tiene 22 años.

"El Sugar Daddy me dicen, '¿quieres ser mi Sugar Daddy?'… Tengo una hija de 22 años y el ejemplo para mí es importante, pero tampoco puedo decir que nunca lo haría. Ser un Sugar Daddy como tal a lo mejor no, pero estar con una joven mucho menor que yo, a lo mejor sí, lo malo es que ahora los que estamos más grandes y estamos con menores nos dicen luego luego Sugar Daddy, y yo estoy pa' aprender todavía (risas)".



Sebastián Zurita conoce la respuesta de Eficine

Aunque Sebastian Zurita ha logrado levantar y participar en algunos largometrajes nacionales, sabe que aún existe un estigma sobre él, al haberse formado en las filas de Televisa, por ello, aunque desde hace algunos años con su casa productora lleva haciendo algunos proyectos en cine y plataformas streaming, el actor confiesa que en más de una ocasión ha postulado para un Eficine (beneficio que se otorga a la industria cinematográfica por la producción y distribución de largometrajes).y se lo han negado y que tras este rechazo ya no ha insistido, pues sabe que nunca se lo darán. Por ello ha optado por buscar por otros lados financiamiento para sus proyectos.





Vivir en México ayuda a Matías Novoa con su hijo

Ahora que Matías Novoa volvió a vivir en México para protagonizar la telenovela “La herencia”, producción de Juan Osorio, aprovechará para disfrutar la nueva etapa de su hijo Axel, quien mientras más crece más se acerca a él.

El chileno tuvo al pequeño, de ahora 10 años, con la venezolana María José Magán, de quien se separó en malos términos, pero con quien ahora asegura tiene una buena relación.

"He podido manejar los tiempos bien, nunca he dejado a mi hijo, vivía en Estados Unidos, pero iba y venía para verlo. Ahora que ya está grande me está buscando más a mí, ya se está despegando un poco de la madre, creo que me cae muy bien estar aquí porque todos los fines de semana los paso con él”, expresa el actor.

mafa