Subasta de caridad ofrece 15 minutos con Keanu Reeves

El actor Keanu Reeves participa en una subasta de caridad, en la que quien presente la mejor oferta ganará una conversación por videollamada con él de 15 minutos de duración.

Según informó People, las ganancias de la subasta irán en ayuda de Camp Rainbow Gold, una organización contra el cáncer infantil cuyo objetivo es proporcionar experiencias de empoderamiento emocional a los niños que padecen esa enfermedad en Idaho.

"¡Esto no tiene precio y ahora tienes la oportunidad de un Zoom con él desde casa! Prepara tus preguntas y pasa 15 minutos con el actor, director, productor y músico Keanu Reeves!", invita Camp Rainbow Gold en su página web.

Las ofertas se reciben hasta el próximo lunes 22 de junio. Según establecen las restricciones, la videollamada deberá concretarse en la semana del 6 de julio, según fechas y horas disponibles tanto del actor como del ganador.

Asimismo, se dispone que Camp Rainbow Gold y el actor "tiene derecho a cancelar la llamada si hay un comportamiento amenazante o inapropiado". Además, el "premio" no es transferible, no se puede devolver o cambiar, no se permite su reventa y no tiene valor en efectivo.

nrv