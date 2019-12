Se llenan los famosos del espíritu navideño y así lo festejan

Oficialmente ¡ya llegó la Navidad!, la época del año en la que las personas aprovechan para reunirse, perdonar, descansar de la rutina y festejar.

En el mundo del espectáculo esta fecha también es motivo de gozo, por lo que algunas personalidades ya aprovecharon las redes sociales para presumir sus adornos navideños y su manera de festejar; ellos son algunos artistas que compartieron sus festejos navideños:

Danna Paola

La actriz de 24 años presumió en Instagram su enorme árbol de Navidad blanco y afirmó: “El espíritu navideño por fin se apoderó de mí”.



Mario Ruiz

El cantante y youtuber colombiano creó un par de videos donde baila y canta la canción navideña “Los peces en el río”, que según escribió es “El villancico de moda”. Ambos clips son parte de una comedia que el cantante organizó para mostrar su alegría hacia la época.



También lee: Danna Paola presume sus curvas mojada y tirada en una alberca

Paulina Rubio

Junto a su pequeño hijo Nicolás, Paulina Rubio compartió el momento en el que fueron a elegir su arbolito de Navidad en Miami y escribió: “La emoción que se siente cuando #Navidad está a la vuelta de la esquina”, refiriéndose a los brincos que el pequeño daba.



Galilea Montijo

Además de presumir su iluminado árbol, Galilea Montijo subió una foto de la comida en la que festejó junto a Andrea Legarreta, Marisol González, Jorge Van Rankin, la productora Magda Rodríguez, entre otros.



También lee: Galilea Montijo, impresionada con el trasero de Yanet García

Mariah Carey

La canción “All I want for Christmas is you“ de Mariah Carey cumplió 25 años de haber sido lanzada y para festejar, la cantante estadounidense estrenó un nuevo video en el que interpreta el tema; parte del detrás de cámaras lo posteó en sus redes sociales.



Thalía

En su faceta de youtuber, la cantante mexicana Thalía hizo un video en el que envió un mensaje a sus fans para despedir el año: “Agradezco su apoyo, el creer en mí y que me den la oportunidad de llegar a sus corazones a través de una canción y también de esta forma, de un suéter, unos aretes y unas pestañas”, ya que durante ocho minutos aprovechó para anunciar que sus productos como pestañas postizas, línea de ropa y joyería ya están a la venta.



Taylor Swift

Para festejar sus 30 años, Taylor Swift organizó una fiesta con temática navideña en la que ella y sus invitados se disfrazaron de renos, ayudantes de santa e incluso arbolitos navideños. La cantante escribió: “Pasé mis 30 años con los fans y organicé la fiesta navideña más agresiva que conozcan”.



También lee: Taylor Swift y su duro camino para alcanzar el reinado del pop

Isabel Lascurain

Integrante del grupo Pandora, tuvo varios festejos de los cuales compartió imágenes junto a personalidades como Yuri, Carlos Rivera y en algunos conciertos, que ofreció junto a Fernanda y Mayte con el grupo Reik y Matisse.



Erik Rubín

La familia Rubín Legarreta compartió su fotografía familiar con temática navideña en la que posan en pijama junto a el árbol que está adornado con sus nombres y enormes esferas.