Salma Hayek se une a lucha de mexicanas contra feminicidios

La actriz mexicana Salma Hayek se ha manifestado en diversas ocasiones a favor del empoderamiento femenino y en el marco del Día Internacional de la Mujer, optó por sumarse a la manifestación de las mexicanas "Un Día Sin Nosotras".

La estrella veracruzana reconoció haber estado muy activa en Instagram el 8 de marzo, pero que al día siguiente no tocaría la red social de la camarita pues había tomado la decisión de sumarse a la "lucha de las mujeres mexicanas para combatir el feminicidio".

La publicación en la que conmemoró el Día de la Mujer recibió más de 125 mil Me Gusta.

Fiel a su palabra la intérprete de "Frida" y "Del Crepúsculo al Amanecer" ha dejado deseosos de noticias de ella a sus 14.3 millones de seguidores en la red social de fotografías.



Su última publicación son del Día Internacional de la Mujer, jornada en la cual formó parte de una ceremonia donde lució un vestido rosa con un cinturón negro.

En semanas recientes Salma Hayek ha estado muy cerca de Javier Bardem luego de compartir créditos en "The Roads Not Taken" y durante una conferencia lo llamó "es como un cuñado", motivo por el cual le daba un poco de miedo.

Esto porque cuando las cosas no salen bien traen consecuencias que afectan a terceros, tales como niños.

Ha sido tanta la química que han conseguido que incluso fue ella quien le enseñó al español el acento mexicano pues la veracruzana llegaba todas las mañanas diciendo "Viva México, cabrones", contó Bardem.

Las escenas paralelas de Hayek y Bardem fueron grabadas en Almería (España) aunque en el filme ocurre en México. Se revela también que el personaje de Leo cruzó la frontera hacia Estados Unidos, un detalle que la directora ha considerado importante.

