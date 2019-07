Quitan corona a Miss Michigan por comentarios racistas

Kathy Zhu fue despojada de su título como Miss Michigan 2019, que ganó hace más o menos una semana, por algunos mensajes que fueron considerados como ofensivos, insensibles e inapropiados dentro de sus redes sociales.

La joven de 20 años nacida en China en su cuenta de Twitter reveló que el concurso Miss World America (MWA) le mandó una carta donde se le acusa de ser racista, islamófoba e insensible y por lo consiguiente se le retiraba el título y la corona que habría ganado el pasado 14 de julio.



Miss World America's State/National/Chief Director accused me of being racist, Islamaphobic, and insensitive.

They stripped me of my Miss Michigan title due to my refusal to try on a hijab in 2018, my tweet about black on black gun violence, and "insensitive" statistical tweets. pic.twitter.com/K1Btho0Pgq

— Kathy Zhu (@PoliticalKathy) 19 de julio de 2019