Poncho de Nigris recuerda a su hermano Toño con emotivo video

HOY CUMPLIRÍAS 42 años en la tierra, pero te festejamos en el cielo mi TOÑO DE ORO ! El mejor de los De Nigris. Nadie muere hasta que deja de ser recordado, gracias por tanto mi TANO te extrañamos más que nunca hermano querido. Pronto nos encontraremos y nos fundiremos en un abrazo por siempre. Te amo

A post shared by Poncho De Nigris (@ponchodenigris) on Apr 1, 2020 at 7:45am PDT