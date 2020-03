Pato Borghetti muestra prueba del Covid-19

Patricio Borghetti compartió en su cuenta de Instagram el resultado de la prueba que se practicó del Covid-19, la cual arrojó un resultado positivo.

El conductor expresó que no se trata de una farsa, lamentablemente es real, expresó en un mensaje con el que acompañó la prueba que le fue practicada ayer, luego de que su pareja, la también conductora Odalys Ramírez, diera positivo al coronavirus.

Te puede interesar: Odalys Ramírez da positivo a coronavirus

"Aquí mi prueba del covid19. No, no es una farsa. Lamentablemente es real. Créanme, yo no necesito llamar la atención. Tengo la suficiente atención de la gente que quiero ! Preferiría NO tener Covid que tenerlo. No me siento culpable por haberme enfermado. Ni culpo a quien me haya contagiado, sea en Madrid o en donde fuere. Es irrelevante para mi ahora quien contagió a quien. Lo importante es salir adelante juntos y tratar de evitar que más gente se contagie. Sobre todo la gente con mayor factor de riesgo", se lee.

Borghetti explicó que si había ido a trabajar, era porque hasta el momento, no había presentado ningún síntoma; precisó que sus dos hijos se encuentran bien y aislados. Hizo un llamado a no caer el pánico y seguir adelante.

También lee: No sabemos cómo pudimos contagiarnos: Patricio Borghetti



"Si seguí yendo a trabajar fue porque no he tenido, ni tengo aún , ni un solo síntoma de los que se manejan, ni de nada . Quiero tratar de llevar buenas noticias para que no cunda el pánico , mis síntomas son nulos y los de Oda son leves, un poco de tos y falta aire.... hemos tenido gripas mucho más fuertes que esto. Nuestros hijos están bien. Ninguno tiene síntomas y están aislados. Por suerte una persona nos ayuda a cuidarlos porque no podemos estar en contacto con ellos. Ni entre Oda y yo puede haber contacto a pesar de que ambos tengamos el virus. Cada uno está aislado. Eso es lo más difícil empezando esta cuarentena . Pero vamos a salir de esto. Sin miedo, pero tomando todas las precauciones para que no salga de aquí. Hemos hecho todo lo que debíamos hacer y seguiremos respetando las indicaciones de las autoridades de salud".

Finalmente, el conductor de "Venga la Alegría", pidió a los Haters, evitar comentarios mal intencionados e incrédulos en este momento complicado para él y su familia.

"Haters, please , cambien a otro lado.... no quiero tener q usar energía para lidiar con ustedes, la necesito para salir de esto con mi familia .

A los demás, los que verdaderamente importan, los que han mandado mensajes tan lindos y positivos les agradezco con el alma, son un bálsamo en este momento difícil y seguiré informándoles por aquí para que se cuiden, pero para que se vaya esa cosa tan horrible llamada miedo. Podemos librar esta batalla. No nos va a ganar este virus!! Los quiero!!!"

rad