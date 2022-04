Para evitar acoso, Pablo Perroni no deja sola a su hija María

Aunque Pablo Perroni confiesa que en sus años de carrera jamás ha vivido alguna especie de acoso laboral o sexual, reconoce que pasa y por ello ahora que él y Mariana Garza son padres de una preadolescente no la dejan sola, pues no desean que su hija esté expuesta a algún abusador.

“Todo el tiempo estamos con ella, no la dejamos ni un momento sola. Afortunadamente, ahora en la novela que está, también está Mariana y van a estar muy juntas y creo que se trata de estar siempre al pendiente.

"En el teatro es diferente que la tv, por eso no quisimos que hiciera televisión tan pequeña, además María ama el teatro y siempre que ha estado en una obra ha estado con gente de nuestra entera confianza, y ahora en la televisión va a estar con su mamá y con Benjamín Cann, que es como su tío”, confesó Perroni.

Lee también: Cuando Will Smith recibió su Oscar, el pezón de Venus Williams quedó al descubierto

El actor detalló que además con Maria siempre han sido muy abiertos, y existe una relación de mucha confianza para que la joven pueda acudir a ellos en caso de sentirse vulnerada por alguien.

"Es una niña muy madura y tenemos una línea de comunicación muy directa y honesta con ella, tiene mucha más información, a los hijos no les podemos prohibir que vean, lean ciertas cosas, pero sí podemos estar ahí para resolverles sus dudas”, dijo.

Durante la presentación de la nueva temporada de la obra “Solo quiero hacerte feliz”, en el Foro Lucerna, Pablo confesó que durante los años que él y Mariana Garza estuvieron casados jamás la exTimbiriche le comentó algo acerca sobre la relación entre Luis de Llano y Sasha Sokol.

Lee también: Luis de Llano se disculpa con Sasha Sokol: "No he cometido delito alguno"

"Mariana es la persona mas discreta, y jamás va a hablar de algo que no le competa, y aun cuando está directamente relacionada la congruencia con la que vive su vida es absoluta; es decir, todo sabíamos que algo pasa, pero ahora no se habla de eso y no soy nadie para juzgar la sitiación, y con Marìa tenemos cuidado”, añadió.

Será a partir del próximo 8 de abril que Perroni y Garza junto a un gran elenco reestrenan la puesta en escena “Solo quiero hacerte feliz”, comedia escrita por Alan Ayckbourn, bajo la dirección de Juan Ríos Cantú.

"Es una obra que ya se ha presentado con anterioridad, hace 12 años, luego hace seis y la última vez que la íbamos a retomar se nos atravesó la pandemia y fue imposible continuar. Sin embargo, es una obra donde el público sale maravillado por el formato en que se presenta”, dijo.



mafa