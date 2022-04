Para Chente, solo respeto en su bioserie, afirma Iliana Fox

Aunque la bioserie de “El último rey” ha traído consigo una batalla legal entre la familia de Vicente Fernandez y Televisa, para Iliana Fox, quien en la ficción de Juan Osorio da vida a Cuquita, la esposa del Charro de Huentitán, la serie busca hacer un homenaje al cantante y no un escarnio de él.

"La gente ya vio que en esta primera temporada lo que buscamos es celebrar la vida de este magnífico hombre y enaltecer lo importante que ha sido en el espectáculo, claro está que al igual que todos y más allá del ídolo que es, también es ser humano, y como todos tiene claro oscuros y eso lo hace más rico como personaje. Es un ejemplo a seguir y nosotros buscamos mostrar eso, cómo es un ejemplo de vida”, comentó Fox.

La actriz, quien este fin de semana fue madrina de las 100 representaciones de la puesta en escena “Sola en la oscuridad”, detalló que ya se encuentra grabando la segunda temporada, pese a los problemas legales que se están enfrentando Osorio y la empresa, y confía en que todo llegará a buen puerto y que finalmente ambas partes quedarán satisfechas.

“Me sentí confiada siempre porque Juan Osorio es un gran jefe y la empresa también, y confío en que todo estará bien y que al final el gran beneficiado será el público por ver esta magnífica historia sobre el gran ídolo y legado de Vicente”, dijo.

Fox comentó que, si bien no pudo entrevistarse con la verdadera esposa de Vicente para encarnar a su personaje, se documentó con libros y videos de entrevistas en donde Cuquita sale para darle mayor veracidad a su interpretación.

“No la conozco, pero siento que ya la quiero y si ella ve mi trabajo sé que le va a gustar, ésta es una interpretación mía más no quiere decir que ella sea así, investigue mucho sobre ella, y a partir de ahí armé mi personaje. No he podido conocerla en persona, pero espero pronto se dé la oportunidad por que todo lo he hecho desde un lugar de respeto”, añadió.



