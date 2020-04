"¡No me lo toquen!", dice Consuelo Duval sobre Eugenio Derbez

Desde el domingo, el comediante Eugenio Derbez fue criticado por difundir una carta de un médico por medio de un video en el que dijo que su amigo Faustino Ruvalcaba, galeno de la clínica 20 del IMSS de Tijuana, había hecho un llamado por la falta de equipo y material para poder protegerse, y que estaban usando equipos comprados de su propia bolsa.

“Nuestros superiores, resulta que están incapacitados todos, desde los jefes de piso hasta el director de la unidad, nos han dejado solos, se han bajado del barco demasiado temprano. La ciudadanía no tiene ni idea de lo que está pasando en el hospital”, dijo Derbez, consternado, en un video.

Poco después, la cuenta oficial del IMSS de Baja California escribió que ese mensaje de Whattsap era falso, y que tenían todo el material para atender casos sospechosos y confirmados de Covid-19, además, invitaban a la población a consultar fuentes oficiales. Sin embargo, ayer el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, le di la razón al comediante y pidió atender los casos de falta de insumos en los hopitales del Seguro Social en Tijuana.

Hoy, la comediante y amiga de Eugenio, Consuelo Duval, mostró su solidaridad con el actor por esta situación, publicando una foto en Instagram diciendo, con mayúsculas “¡NO ME LO TOQUEN!”, y cuestionó que haciendo un llamado de ayuda, sea criticado.

“Por este Hombre saco las garras... Tengo mas de 25 años de conocerlo!! ES MEXICANO! NO IMPORTA DONDE VIVA!! Ha dado su vida por hacernos felices con su trabajo, ha sacrificado a su propia familia por estar meses filmando o grabando para entretenernos con sus historias, lucha por el bienestar de los seres vivos, no tolera el maltrato ni la crueldad animal. Y ahora que el mundo está en una crisis y que en su país se están muriendo sus paisanos pide AYUDA para ellos y le tiran mierda??? Pues que clase de personas somos? Dónde está la empatía y el amor? Neta nos tenemos que callar cuando estamos viendo a seres sufrir y morir? GRACIAS EUGENIO DERBEZ!! @ederbez Por darle voz a quien no puede hablar!! Te amo! Te admiro y te bendigo amigo mío!”, comentó.

En la publicación, personajes como Mauricio Barcelata se han mostrado solidarios, al igual que Marjorie de Sousa, Adriana Fonseca, entre otros.

