Mon Laferte hace pastel para su roomie

Además de su pasión por la pintura, Mon Laferte ha sacado a relucir sus cualidades como cocinera en esta cuarentena. Fue el cumpleaños de su roomie y como no puede salir de casa, la cantante decidió hacerle un pastel y no le quedó tan mal. “Cosas que no había hecho y que estoy haciendo porque la situación nos ha obligado, bueno, fue el cumpleaños de una de las compañeras con las que vivo y entonces hice un pastel de cumpleaños y eso es como lo más extremo”, dice entre risas.

Claudia Martín sorprende con baile

Claudia Martín ha demostrado que no sólo se le da la actuación y la comedia, como lo está dejando ver en la telenovela "Como tú no hay 2", también el baile, pues ha compartido algunas historias de TikTok que la han llenado de halagos por este talento que, aprovechando la cuarentena, ha explotado y que, nos cuentan, podrían darle pase a los realities de baile que producen Televisa y Univisión.

Cuando confundían a Ripstein con Pimstein

¿Alguien recuerda a Valentín Pimstein? Fue productor de varias telenovelas como "María la del barrio" y "Vivir un poco" y encumbró a estrellas como Verónica Castro y Lucía Méndez. Exitoso en televisión pues. Pero fue una "sombra" para el cineasta Arturo Ripstein, a quien varios le decían que les había gustado tal o cual teleserie, pensando que su apellido era con P y no con R. El ya recuerda la anécdota con gracia.

