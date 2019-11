Memo del Bosque

El productor Guillermo del Bosque, se considera un guerrero incansable y su gran motivación para seguir luchando contra el cáncer son sus hijos y su familia.

Durante el 2017, fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, que es un tipo de cáncer que se forma en el sistema linfático y desde entonces, el productor se ha sometido a una serie de fuertes quimioterapias.

“Siempre he sido alguien muy luchador y muy guerrero, cuando pasan casos como este, que me pasó en los últimos años, pues dices: ‘oye, tengo hijos y tengo bebés, no bebitos, pero 9 años, 12 y 15, espérame no es momento’, han sido épocas bien complicadas, yo hace dos meses no pensé estar aquí, de lo mal que me sentía, de lo mal que estaba”, dijo el productor en entrevista con EL UNIVERSAL.

Memo reiteró que son sus hijos y el amor a su trabajo, lo que le da fuerza para seguir luchando contra el cáncer y una de sus victorias es haber podido recuperar algo de peso.

“En éste mes y medio yo me levante 5 kilos o 6 de los que había perdido, perdí como 11 y es eso (sic), seguir luchando por la pasión de la música, la pasión por tu trabajo y sobre todo la familia”, indicó.

El productor también compartió que, hace un par de meses se sentía muy mal y le cruzó por la mente algunos pensamientos de que sería el final de su vida, pero la fe y su gran fuerza interior lo hizo levantarse.

“Ahorita me siento bien, a ratos cansado, pero mucho mejor a como estaba tirado en cama, no podía estar de pie un minuto, era bien complicado, del peso que baje, de los dolores que tenía, yo digo: ‘empieza a despedirte en ese momento’, bueno no a despedirte pero si dices: ‘¡ay caray!, esto si se está complicando’, y de pronto vuelves otra vez a tener tu fe, a orar y luchar y decir si puedo y las cosas han ido mejorando”, expresó.

Además, espera que su caso pueda servir de inspiración, para todas aquellas personas que se encuentran atravesando momentos difíciles, porque seguirá peleando contra el cáncer hasta vencerlo.

“Mi fe en Dios, el amor de la familia, de mis hijos, de los amigos y la fuerza personal, que dices: ‘pues tengo que echarle ganas para seguir estando aquí y nada. Si eso sirve de algo en un futuro para la gente que está como yo y que está pasando momentos difíciles, yo espero salir, por el momento sigo en mi proceso, pero tarde o temprano espero vencer esto y que eso sea un testimonio”.

También lee: Fernando del Solar sale de "Venga de Alegría" por problemas de salud

Uno de los proyectos que pudo sacar adelante y que lo llenó de energía, aseguró el productor, fue la realización de la pasada entrega de los premios Telehit, en donde participaron los ex integrantes de One Direction, Niall Horan y Louis Tomlinson, entre otros artistas.

“Lo importante seguir con este tipo de eventos, hace 12 años que iniciamos con los premios, 26 años son los que ya llevamos con toda la historia y volver a vivir toda esta adrenalina, de corredero de gente, de público, de fans, muy padre la verdad, algo que te mantiene vivo”, comentó.

rad