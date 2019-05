Mauricio Clark realizará una marcha ex-gay

Mauricio Clark una vez más está calentando las redes sociales y es que ahora subió un mensaje a su cuenta de Twitter donde anuncia que muy pronto y por primera vez en México se realizará una marcha ex-gay.

Y es que el exconductor de "Hoy", quien no se ha cansado de repetir que la homosexualidad es curable gracias a Dios, aseguró que muy pronto, más de lo que se imagina la gente, se realizará este evento, del cual no da detalles del cómo, cuándo y dónde.

"Muy pronto, más pronto de lo que se imaginan, haremos la primera marcha EX-GAY en México. Ese día, muchos se darán cuenta que gracias a Dios, porque es gracias a Él y si es necesario y por iniciativa propia, recibir ayuda terapéutica, que puedes dejar atrás una vida homosexual", escribió.

La respuesta ante este mensaje fue inmediata, ya que ha muchos les ha molestado que Mauricio ahora ataque a la comunidad de la que perteneció por 20 años, pero que la ha negado desde que se convirtió en un hombre religioso.

"Por favor ya deja de drogarte", "Viva! La marcha de volver a meterse al clóset! (No apta para claustrofóbicos)", "jajajaja será la marcha gay 2.0", "Salieron del closet y luego se volvieron a meter o cómo", entre otros.

Sin embargo, no a todos les ha perecido absurdo este anuncio, ya que algunos comulgan con el punto de vista del conductor.

"Muchos de los que critican, son los mismos que pidieron tener la libertad de hacer sus marchas gays, pero ahora no son tolerantes para que una persona tenga la libertad de hacer una marcha exgay. Unidos en oración Mauricio", "Primero Dios que así sea Mauricio. Los acompañaremos para celebrarlos y cuidarlos pues los que persisten en sus errores les quieren causar daño", "súper idea, qué bien", ente otros mensajes más.

Ante esta división de comentarios, Mauricio Clark utilizó su cuenta del pajarito para revelar lo que pasó cuando su madre supo que era gay y cuando le avisó que gracias a su conversión espiritual, 20 años después, le dijo que "había caído en la trampa".

Cuando le dije a mi mamá, "soy gay" mi mamá soltó a llorar, mi papá se enojó y en la casa abundó el caos.

Mi mamá me aceptó, me respaldó, luchó conmigo hombro con hombro y jamás me enjuició ni señaló.

Me advirtió de las consecuencias ETS (VIH sobretodo)

•abro hilo•

