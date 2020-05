Más problemas en la oficina de Ari Borovoy

En las oficinas de Ari Borovoy, nos cuentan, está pasando una nube negra, pues hay mucha preocupación por la cancelación de shows en vivo, que es a lo que se más dedica Bobo Producciones, pues aún no hay fecha en concreto para regresar debido a la contingencia sanitaria, por lo que evalúan seriamente el recorte de personal. Al mismo tiempo, problemas con trabajadores y exempleados se están haciendo públicos, cuando apenas a fines del año pasado saltaron los conflictos internos entre los integrantes de OV7 y su representante, también miembro de la banda.

Irrita imitación de Paco de Miguel

Al creador de contenido Paco de Miguel no le fue tan bien en uno de sus más recientes videos donde aparece parodiando a una mesera de un conocido restaurante mexicano. Resulta que luego de que publicó el material, usuarios de redes sociales lo criticaron y él mismo defendió su trabajo. "Los que lo toman como ofensa clemente son personas clasistas que piensan que trabajar como mesero es algo denigrante, no por el hecho de que yo imite situaciones de la realidad con todo el respeto resaltando que son amables y excelentes con su trabajo".



Mesera amable de Sanborns: pic.twitter.com/Us5325ovJE — Paco De Miguel (@PacoDeMiguelF) May 23, 2020





Amanda Miguel hace su meme

Amanda Miguel mantiene el buen sentido del humor durante la cuarentena y hace un meme de sí misma, usando una foto en la que aparece junto a Yuri, en donde tiene una cara de sorpresa y espanto. No es una foto que refleja sus mejores expresiones, pero explica:“Cuando me dicen que la cuarentena se extiende…”. La publicación causó risa entre sus fans, quienes también comentaron que se sienten igual que ella.

“Justamente esa fue mi cara cuando me dijeron que la #cuarentena duraría más, lo bueno es que escucho #DetrásDeMiVentana para levantarme el ánimo…”



al