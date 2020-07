María León sorprende con sus habilidades twerk

Mientras la actriz y cantante asegura que se siente apenada, los fans de María León enloquecieron con un video que compartió en redes sociales, donde demuestra su fuerza y destreza mientras de cabeza baila reggaetón. "Cuando me ponía bien creativa entrenando... nótese mi grado de chiviadez, cómo se nota que soy tapatía", expresó junto al clip, en el que también se puede ver que quienes la acompañaban en el gimnasio quedaron sorprendidos, algunos hasta le chiflaron por su sexy logro.

Juan Osorio alecciona a su hijo Emilio

Juan Osorio le da muchas lecciones a su hijo Emilio (los Aristemos), y una de ellas, señala es que él tenga un buen trato con los medios de comunicación, no como artistas que, dice, al principio de su carrera buscan a los medios, pero más adelante huyen de ellos. "Cuántas veces hemos visto a actores que al principio hasta te buscan para que los entrevistes y pases una nota de ellos y cuando son personas públicas, se les olvidan los inicios y se les olvida que es el trabajo de los periodistas buscarlos".

Decepciona a Bárbara López ayuda a empresa

La actriz Bárbara López está muy molesta porque descubrió que una empresa a la que apoyó en esta temporada incierta por el coronavirus usó este para beneficio propio, en lugar de ver por sus empleados. “De esto me vengo enterando porque una amiga trabajó ahí y me lo platicó y caí en cuenta de cuántas personas deben estar haciendo hoy en día”. La actriz de las Juliantinas no quiere revelar el nombre de la empresa. Sus fans le piden que la exhiba en las redes sociales.

