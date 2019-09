Las otras caras de Salma Hayek y todas tienen éxito

Actriz, productora, empresaria, modelo, filántropo y sex symbol es el combo que viene manejando Salma Hayek en el mundo de la farándula, los negocios, pasarelas, portadas de revista y organizaciones no gubernamentales y que en cada una de estas ramas la mexicana siempre se ha distinguido por tener éxito y dejar en alto al país.

Y es que la veracruzana ha sabido explotar muy bien lo que la vida le ha dado, belleza, talento, visión, fuerza y carisma, por lo que es considerada una de las mujeres más influyentes en el mundo tanto así que la duquesa de Sussex, Meghan Markle, la eligiera a lado de 14 mujeres más (con ella son 15) para ser portada de la revista Vogue UK, publicación que por primera vez en su historia fue editada por un miembro de la realeza.

En la portada que llevaba como titulo "Forces for changes" (Fuerzas para el cambio), Salma comparte espacio con mujeres que se han distinguido por su trabajo en la política, cultura, espectáculos, moda, en la lucha por los derechos humanos, deportistas, entre otros rubros sociales como la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Adern; la joven activista Greta Thunberg; la actriz Jane Fonda; la defensora, actriz y productora LGBTQ+, Laverne Cox (que se convierte en la primera persona transexual en la portada de British Vogue) Adwoa Aboah, activista y modelo, entre otras más.

Pero repasemos algunas de las diferentes caras de la histrión mexicana y esposa del empresario y multimillonario François-Henri Pinault, que en este caso no es por él que ella ha brillado sino todo lo que ha conseguido ha sido a base de su esfuerzo:

En Televisión

Aunque ahora casi ya no trabaja en como actriz en producciones televisivas, Salma Hayek inició su carrera en la pantalla chica realizando telenovelas para Televisa como "Un nuevo amanecer" y "Teresa"; en Estados Unidos trabajó en las series "Street Justice", "Dream on", "Nurses" en donde sus papeles fueron pequeños.

El mundo del cine

Salma Hayek inició su carrea como actriz en 1988 e hizo su debut en la pantalla grande en México con la cinta "El callejón de los milagros" bajo la dirección de Jorge Fons, escrita por Vicente Leñero y fue nominada a un Ariel, de ahí la nacida en Coatzacoalcos, Veracruz en 1966, decidió probar suerte en los 90 en la meca del cine, Hollywood.

Los papeles que le fueron dando conforme realizaba castings eran pequeños y sin mucho brillo, pero ella mientras buscaba su gran oportunidad se mantuvo estudiando actuación en Los Ángeles, California hasta que llegó Robert Rodríguez y la invitó a protagonizar la película "Desesperado" a lado de Antonio Banderas. Repetiría el elenco en "El mexicano".

De ahí su carrera fue subiendo poco a poco y el mismo Rodríguez a lado de Quentin Tarantino, George Clooney y Danny Trejo impactó al ser una sensual vampiro en la cinta "Del crepúsculo al Amancer". Pero todavía no encontraba el camino para mantenerse en los protagónicos hasta que llegó "Sólo los tontos se enamoran" en donde interpretó a Isabel, una mujer mexicana con estudios que queda embarazada por un estadounidense de clase acomodada, a lado de Matthew Perry, quien era uno de los actores de moda gracias a la serie "Friends".

Los papeles llegaron "Breaking Up" con Russell Crowe; "Estudio 54", donde hace de bailarina y cantante; "La velocidad de la vida" , "Welcome to Hollywood", "The Faculty" nuevamente con Robert Rodríguez y en donda tiene un papel de enfermera. "Wild Wild West" con Will Smith, "Traffic", entre otras más.

Pero la cinta que la llevó a tocar los cuernos de la luna fue sin duda "Frida" en donde ella se colocó en la piel de la pintora Frida Calo y mostró sus dotes como actriz. De ahí le siguieron "Bandidas" a lado de su mejor amiga, la española Penélope Cruz y en donde realizan el papel de dos ladronas del viejo oeste. "El Coronel no tiene quien le escriba", "Salvajes", "Duro de cuidar" entre otras más, la calidad de la mexicana se ha impuesto.

Del otro lado, la producción

Ya con la fama alcanzada y con el dinero suficiente para apoyar diversos proyectos, Salma decide pasarse del otro lado e invertir en televisión y cine, consiguiendo exitosas producciones como: "Frida" con la que trabajó en su compañía, Ventana Rosa, varios años y que la llevó a ser la primera mexicana en ser nominada al Oscar como mejor actriz. "El profeta", cinta de dibujos animados en donde la misma produtora de voz a uno de los personajes.

También apostó por el remake de la telenovela colombiana "Yo soy, Betty La fea", la cual llamó "Ugly Betty" y que rompió récords en la televisión estadounidense. Las películas para televisión "El milagro de maldonado" "En el tiempo de las Mariposas"

Y ahora apuesta también en el streaming a lado de Netflix con la serie "Monarca".

Modelo, empresaria y sex symbol

Salma ha sido imágen para diferentes casa de moda y productos de belleza como Revlon, Avón, Gucci, Chanel, Louis Vuitton, entre otros. Pero la histrión tampoco se quiso quedar atrás y creó su propia marca de productos de belleza llamada Nuance, en donde ella es la imagen principal y ofrece desde cremas hasta perfumes para mujeres.

Como Sex symobol, Hayek le ha quitado el sueño a más de uno tras presumir cuerpazo en mini bikinis, trajes de baño y vestidos entallados en sus redes sociales donde presume la cantidad de más de 11 millones de seguidores en Instagram y 297 mil en Twitter.

Ayuda incondicional

Pero no todo es glamour, fama, reflectores, ya que ella es una de las mujeres que más apoyan a causas sociales en el mundo como la defensa de los derechos de los niños en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) así como también ha participado en campañas sobre el sida, la lucha sobre la violencia de las mujeres, el cáncer, igualdad y defensa en los derechos de los animales, en la defensa de migrantes

