Julián Gil busca ayuda en las leyes de EU para luchar por su hijo

Luego de que Julián Gil diera a conocer que su expareja Marjorie de Sousa desea quitarle la patria potestad de su pequeño Matías, es el actor quien asegura que junto a su equipo de abogados están buscando la ayuda de la justicia estadounidense ya que el sistema mexicano es corrupto.

“Volveré a la Ciudad de México, mi vida y carrera están allá, lo que andamos buscando son recursos en Estados Unidos por que por lo visto en el sistema mexicano está lleno de corrupción y me ha fallado completamente, voy a buscar recursos acá para seguir luchando por mi hijo. Estamos con los abogados buscando la alternativa para que la justicia estadounidense nos pueda ayudar porque al parecer si hay una manera en la que nos pueda ayudar”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

También lee: Julián Gil comparte audios de abogada de Marjorie de Sousa

Aunque el actor hasta hace unos meses decía que el tema de su hijo era asunto cerrado para él y que esperaría hasta que creciera para que se diera cuenta lo que sucedía, es ahora que Julián dice que luchará por el pequeño, pues lo que se está haciendo con él es una injusticia que le pasa a miles de padres en todo el mundo.

“No me puedo callar cuando hay injusticias y atropellos por parte de la mamá de Matías, sería una falta de responsabilidad mía dejar que esta atrocidad pase”, detalló.

Julián reiteró que la razón por la que Marjorie ha iniciado un trámite para quitarle la patria potestad de su pequeño se debe a un tema económico ya que fue a raíz de que el actor no ha tenido el trabajo de antes, se quedó sin la exclusividad de Televisa, y no puede percibir la misma manutención para el pequeño, por lo que afirmó que la actriz ve a Matías como un “cheque al portador”.

También lee: Marjorie me quitará a mi hijo con manejo de influencias, poder y corrupción: Julián Gil

“El único trabajo que yo tengo del cual se está reportando y sacando el 20% es 'República deportiva' fuera de ese trabajo, quiero que me digan a mí, en medio de una pandemia, qué otros trabajos tengo. El último año no he trabajado en nada más. La señora dice que yo tengo un restaurante, pero no se si la señora sabe cómo son los negocios, los restaurantes no todo el tiempo ganan dinero, yo no soy el dueño absoluto del restaurante y menos en medio de la pandemia”, finalizó

al