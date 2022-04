Johnny Depp, una década de fracasos y polémica

La carrera de Johnny Depp estuvo marcada por el éxito desde que inició, a los 21 años, en el filme “Pesadilla en la calle del infierno” y que más tarde hizo que se convirtiera en uno de los actores mejor pagados de Hollywood.

Nominado tres veces al Oscar y ganador de un Globo de Oro, Depp era la fantasía de millones en el mundo y el actor con el que cualquier director quería trabajar, pero en 2011 su carrera profesional y asuntos personales dieron un giro que hoy parece hacer temblar toda su vida.

Parece que el declive del actor llegó con el filme “The Rum Diary”, de 2011, año en el que también había estrenado otros tres filmes importantes: “Rango” y “Piratas del Caribe: Navegando en aguas misteriosas”, que, pese a la crítica, fueron monetariamente exitosas.

Lee también: Hermano de Chris Rock reta a Will Smith a ponerse los guantes y subirse al ring

Durante el rodaje de “The Rum Diary” Johnny conoció a Amber Heard, quien fue su co protagonista, una joven actriz, no tan famosa y 23 años menor que él.

Aunque en su momento no se supo de un amorío entre ambos, ya que además Depp llevaba 13 años de relación con la actriz y cantante Vanessa Paradis, fue en 2012 cuando Johnny y Vanessa anunciaron su separación.

Ese mismo año, Heard y Depp comenzaron a salir públicamente y, aunque esta relación ocupaba todos los titulares de la prensa rosa y del corazón, su carrera como actor no gozaba del mismo éxito.

Lee también: Vanessa Guzmán sorprende con su transformación física y la de su rostro

“The Rum Diary”, que se había estrenado un año antes, fue un fracaso en taquilla y con crítica, de los 45 millones que costó producirla sólo recaudó a nivel mundial 30 millones, además tuvo un 51% de aprobación de los medios especializados, mientras la audiencia la calificó con un 30% de aprobación.

En 2012 se unió de nueva cuenta a su director preferido, Tim Burton, quien lo había lanzado a la fama y con quien hizo éxitos como “El joven manos de tijera”, “Sleepy Hollow”, “Sweeney Todd”, “Charlie y la fábrica de chocolates” y “Alicia en la país de las maravillas”. Ahora el proyecto tenía el sello de ambos “Sombras tenebrosas”, que incluía estrellas como Michelle Pfeiffer, Eva Green y Chloë Grace Moretz.

Este largometraje, que apuntaba a ser el éxito de ese verano, también resultó ser un fracaso y recaudó en taquilla 245 millones de dólares, cifra nada despreciable a no ser por qué realizar este trabajo costó 145 millones. La crítica destrozó este filme y le dio 35% de aprobación; es hasta ahora la sexta peor película en la carrera de Depp.

Pese a estos anteriores descalabros, todo parecía indicar que 2013 sería su año, al protagonizar el blockbuster “El llanero solitario”, basado en la serie radial de 1933, y que fue la apuesta de Disney, que esperaba se convirtiera en una nueva franquicia. Depp era Toro, un naivo americano y ayudante del Llanero.

Tras diversos problemas durante la filmación y el elevado costo de producción, que superó los 250 millones de dólares, el largometraje fue uno de los fracasos de ese año y de los más grandes de Disney (solo detrás de “John Carter” y “Marte necesita mamás”), al recaudar 230 millones a nivel mundial, es decir no recuperó su inversión, mientras la crítica obtuvo 31% de aprobación en Rotten Tomatoes, a partir de 210 reseña.

Mientras Depp continuaba con su idílica relación con Amber Heard, la suerte no le sonreía de igual manera en el cine. Los siguientes años realizó películas que tampoco contaron con la aprobación del público y la crítica.

“Trascendence”, de 2014, costó 100 millones de dólares y obtuvo 101 millones en taquilla; ese mismo año estrenó “Tusk” y tampoco tuvo éxito, de los tres millones que costó hacerla, apenas obtuvo 1.8 en taquilla.

En diciembre de ese año se unió a estrellas como Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Chris Pine y Anna Kendrick para llevar al cine la puesta en escena “Into the woods”, que, pese a no ser un fracaso absoluto, no obtuvo la respuesta que se esperaba. costó 50 millones realizarla y consiguió 200 en taquilla.

El año 2015 marcaría el año en que Depp contrajo matrimonio con Amber Heard tras tres años de noviazgo, y también marcó la época de dos nuevos descalabros profesionales, primero fue “Mordecai”, basada en los libros del mismo nombre y que, según medios especializados como El País, es la peor pelìcula de Johnny Depp. A nivel monetario la cinta obtuvo 30 millones de dólares de 60 que costó.

Pese a ello, ese mismo año protagonizó “Black Mass”, drama policiaco que apuntaba a estar en entregas de premios y tuvo una recepción tibia, pero que hacía creer que el futuro de Depp estaba por mejorar y regresar a las viejas glorias.

Todo parecía indicar que 2016 también sería buen año, ya que se estrenaría la secuela de "Alicia en el país de la maravillas” bajo el título “Alicia a través del espejo”, la cual, si bien obtuvo números favorables en taquilla (recaudó 295 millones de los 175 que costó), no eran los que se esperaban para una producción de este nivel; además, la crítica no favoreció a la cinta de Tim Burton al darle 30% de aprobación.

Pese a esta mala racha, el actor seguía amarrando producciones de gran presupuesto, como en 2017, cuando se unió al elenco de “Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald” la cual fue un éxito en taquilla, al obtener 817 millones de dólares en taquilla y tener un presupuesto de 180 millones, lo cual inmediatamente dio luz verde a la tercera parte de esta saga.

No obstante, Depp, quien para 2016 estaba separado de Amber Heard, se enfrentó a denuncias de violencia doméstica y órdenes de alejamiento de la actriz, y esto hizo que Warner Bros, productora de esta franquicia, lo despidiera.

Depp dejó la franquicia de “Fantastic Beasts” (“Animales fantásticos”) tras perder su caso por difamación contra el tabloide

The Sun, por un artículo de 2018 que lo calificó de “marido golpeador”. Aunque prometió probar que las acusaciones en su contra son falsas.

En una carta publicada en su Instagram, el histrión explicó que dejó el papel del oscuro mago Gellert Grindelwald después de que el estudio pidió su renuncia. Depp dijo que hacía el anuncio a la luz de eventos recientes.

Desde su enfrentamiento legal con Heard, ha hecho películas como “Waiting for the Barbarians”, de Ciro Guerra, y “Yoga Hosers”, con su hija Lily Rose, ambas no lograron recaudar ni un millón de dólares.

Además de prestar su voz a la cinta animada “Sherlock Gnomes” que, tras costar 60 millones de dólares, recaudó 88 millones.

mafa