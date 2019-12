Jennifer Aniston comparte fotos inéditas de su infancia en Instagram

Jennifer Aniston se caracteriza por mantener un perfil bajo, en especial desde su divorcio con Brad Pitt, la actriz se ha dedicado en mantener su vida privada y amorosa en privado.

A raíz de entrevistas se sabía de la difícil relación que la actriz mantuvo con su madre, quien tendía a criticarla por su apariencia y se aprovechaba de su fama, pero fuera de eso poco se sabía de su infancia.

Desde que la protagonista de Friends abrió su cuenta de Instagram, ha permitido que sus fans conozcan otros aspectos de su vida, como a sus amigos, tiende a reunirse con Rita Wilson, Laura Dern; sus habilidades culinarias —preparó enchiladas en Acción de Gracias a Jimmy Fallon. Pero lo que más llama la atención son las imágenes inéditas de su infancia.

En Navidad, Aniston publicó un par de fotografías que reflejan un antes y después junto a su padre John Aniston. La primera es cuando ella era una niña y la segunda es una imagen actual. “Navidad con uno de mis creadores. Antes y después”, escribió la actriz.

La fotografía no sólo enterneció a los seguidores de Aniston, pero también causó furor entre los fans del programa de televisión “Days of our Lives”, ya que John Aniston, interpreta el rol de Victor Kiriakis desde 1985.

Hace un par de semanas, Aniston celebró el inicio de las fiestas de fin de año con una fotografía de ella cuando era niña, donde se le ve con un gorro y viendo a través de una ventana. “Estoy segura que estaba deseando que nevara”, escribió la protagonista de “The Morning Show” en el post al que celebridades como Kate Hudson, Laura Dern y Michelle Pfeiffer reaccionaron.

Tal parece que Aniston disfruta comparar sus fotografías de infancia con las actuales, ya que en octubre posteó un par de fotos en las que posa con un “bucket hat”, contrastando “su estilo” en aquel entonces y ahora.



Con motivo de Halloween la actriz publicó una fotografía de cuando tenía 17 años y se disfrazó de Elphaba, la bruja del musical “Wicked”.



También recordó los inicios de su carrera, con una imagen junto a Chris McMillan, estilista, en la que muestra el peinado que le realizó para cuando Rachel Green estaba en la preparatoria.

