James Gunn quería que Velma, de Scooby-Doo, fuera lesbiana

Después de 18 años del estreno de la película live action de Scooby-Doo, James Gunn confirmó que el personaje de Velma Denkley era lesbiana.

Gunn, quien fue el encargado del guión de la cinta, fue cuestionado en su cuenta de Twitter acerca de una tercera parte con el elenco original para presentar la versión gay de la detective.

Ante esto, el director de películas como "Guardianes de la Galaxia" y "Super" comentó que ya había hecho un intento, pero Warner Bros. lo impidió.

"En 2001, Velma era explícitamente gay en mi guión original. Pero el estudio seguía suavizándolo y suavizándolo, por lo que se convirtió en algo ambiguo (la versión filmada), luego se hizo nada (la que fue estrenada) y finalmente tuvo un novio (en la secuela)".



I tried! In 2001 Velma was explicitly gay in my initial script. But the studio just kept watering it down & watering it down, becoming ambiguous (the version shot), then nothing (the released version) & finally having a boyfriend (the sequel). https://t.co/Pxho6Ju1oQ

— James Gunn (@JamesGunn) July 13, 2020