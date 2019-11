Inspira protesta de pechos descubiertos de Mon Laferte por Chile

Tras la protesta que realizó Mon Laferte en la alfombra roja de los Latin Grammy 2019 por la violencia que su país Chile está viviendo, jovenes han realizado 14 ilustraciones en homenaje a esto y a la valentía que tuvo la cantante en haber descubierto sus pechos frente a las cámaras de telvisión y de fotógrafos de todo el mundo para lanzar su mensaje de repudio y preocupación.

La intérprete de "Tu falta de querer" y "El beso" ha sido tendencia desde que se descubrió los senos para señalar lo que está sufriendo su pueblo en manos de las fuerzas policiales por orden del presidente Sebastian Piñera ante las manifestaciones que surgiueron, primero a la alza en el transporte público y luego por los malos manejos políticos, "En Chile torturan, violan y matan" se escribió la chilena en el cuerpo.

Y pese a que algunos se sintieron incómodos por haber visto sus senos al aire hay otros que aplauden su valentía y coraje ante situaciones de injusticia, es por ello que en Twitter le crearon una página con ilustraciones de Mon Laferte descubierta.

"La protesta de la cantante por las violaciones a los Derechos Humanos en Chile durante los Latin Grammys, generó una serie de dibujos a manera de reconocimiento", escriben en el inicio de la página.

"In Chile they torture, they rape, they kill”@monlaferte at the #LatinGRAMMY #MonLaferte pic.twitter.com/MgosfN3Co6

— Gloria Félix CTNx T-25 (@GloriaFelixArt) November 15, 2019