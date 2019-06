Gael afirma que ni fuma marihuana

[email protected]

Gael García Bernal asegura que no le gusta la marihuana pero el amparo legal que logró para poder hacer uso de ella fue promovido por ser necesario, dada la violencia que su venta genera.

“Es un trabajo leguleyo pero al final de cuentas creo todos estamos de acuerdo en que es una de las formas de cómo paliar esta emergencia, de cómo erradicar la violencia que genera la prohibición de las drogas y en específico de la marihuana”.

“Creo ya estamos lo suficientemente maduros, independientes, inteligentes y sensatos, y también llegamos a un punto de acuerdo en el que vemos que mucho de la actividad de esta política prohibitiva de las drogas ha generado el sentido opuesto a mejorar la salud, el entorno, el marco civil en el que vivimos y ha generado mucha violencia”, abunda.

El actor de Amores perros e Y tu mamá también destaca que la marihuana, como tal, no ha matado a nadie, pero la prohibición sí y destruido familias.

García aclara también que a él la marihuana no le gusta.

“El amparo es para que yo, como posible consumidor, estoy ejerciendo mi libertad de que me puedo amparar al respecto; de que si no afecto a terceros, pueda (tenerla), y les confieso algo, ¡ni me gusta!”, apunta.

El actor presentó ayer Chicuarotes, nuevo filme como director que estrenará el próximo jueves, en el cual relata la historia de dos jóvenes con deseos de salir de su pueblo.

El secuestro de un niño, una mujer presa de la violencia intrafamiliar y hasta el abuso oficial a un joven asaltante son cosas que se retratan con humor.

Leidi Gutiérrez (Las elegidas), Benny Emmanuel (La CQ) y el actor natural Gabriel Carbajal, extraído de talleres de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, donde se rodó y desarrolla el guión, encabezan el elenco.

“Me impactó el hecho de ser un drama muy fuerte, pero adornada como carnaval, es una comedia constante todo el tiempo, pero que toca temas muy delicados”, considera Gael.

Por cultura. El gobierno, comenta Gael, no debe eliminar apoyos a la cultura, como lo ha venido haciendo, porque ésta sirve para acabar con el discurso único sobre diversos temas.

“La labor de la cultura, del cine en ese sentido, es colocarse frente a ellos, hacer las preguntas y eliminar el discurso chamánico que diga que alguien tiene la solución ante todo y justamente nadie la tiene, porque son soluciones que conllevan muchos ejes”, señala.

“(Ayuda) a llegar a un punto de sensatez, de encuentro y por eso es importante seguir haciéndolo, mantenerlo a flote, porque sino nos vamos a ir a posturas políticas, juegos electorales, que la verdad no solucionan a fondo el tema”, agrega.