Fans de Harry Potter felicitan a Daniel Radcliffe por sus 30 años

El tiempo pasa para todo el mundo, incluido Harry Potter. Daniel Radcliffe, el actor que interpretó al icónico niño mago, ha cumplido 30 años.

Una efeméride que no han pasado por alto los fans de la saga, que no han dudado en demostrar su cariño al artista en redes sociales que, además, recuerdan que los años corren demasiado rápido.

Daniel Radcliffe nació el 23 de julio de 1989 en Fulham, Londres. El actor apareció por primera vez con el niño que sobrevivió a Voldemort en "Harry Potter y la piedra filosofal" en 2001, cuando solo tenía 12 años.

Desde entonces, el público vio crecer al joven intérprete a lo largo de una década, el tiempo en el que se produjeron todas las entregas cinematográficas de la serie literaria de J. K. Rowling.

Una franquicia digna de "Boyhood", ya que Radcliffe tenía 22 años cuando en 2011 se estrenó "Harry Potter y las reliquias de la muerte. Parte 2". Desde entonces, el actor ha logrado forjarse una carrera muy diversa, al aparecer en películas de diferentes géneros como "La mujer de negro" (2012), "Amores asesinos" (2013), "Swiss Army Man" (2016) o "Ahora me ves 2" (2016).

Aprovechando una fecha tan señalada, fans de todo el mundo han querido mostrar su cariño en redes sociales.

1999 vs 2009 vs 2019 - Happy 30th birthday Daniel Radcliffe /* pic.twitter.com/wmudpsRFg8

he’s 30 today y’all i’m feeling so old... happy bday daniel radcliffe! #HappyBirthdayDanielRadcliffe pic.twitter.com/0lbNmDz5WD

Happy 30th Birthday to Daniel Radcliffe! Thanks for making our childhood truly magical. #HappyBirthdayDanielRadcliffe pic.twitter.com/vfj4jna3aF

— Harry Potter World (@PotterWorldUK) July 23, 2019