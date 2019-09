Exesposa de Charlie Sheen lo demanda por no pagar manutención de sus hijas

A más de una década de oficializar su separación, los actores Charlie Sheen y Denise Richards regresarán a los tribunales por conflictos en la manutención de sus dos hijas en común, Sam y Lola, de 15 y 14 años respectivamente.

Richards, de 48 años, presentó una nueva demanda en contra del protagonista de "Two and a half Men" donde lo acusa de "ocultar su dinero" para no pagar por el cuidado de las menores.

El medio The Blast, que tuvo acceso a la denuncia, informó que Sheen debería cerca de 440 mil dólares.

"Charlie ha despilfarrado los 24 millones de dólares que ganó gracias a 'Two and a half Men' para pagar sus deudas y sostener su extravagante estilo de vida a expensas de no cumplir con los pagos que debe a sus hijas", sostiene la demanda.

En 2016, la actriz presentó la primera queja ante los tribunales exigiendo más de 1 millón de dólares por la manutención de sus hijas y aseguró que Sheen las había desalojado de la casa familiar en la que vivían, y que nunca les entregó un nuevo hogar.

Ahora recalcó que desde lo estipulado hace tres años, el actor no ha pagado la pensión correspondiente y desvía su dinero "en activos a miembros adultos de su familia y gasta miles de dólares en efectivo para su uso personal".

Sheen respondió a la demanda asegurando a The Blast que ella "se está comportando como una cobarde y la verdad prevalecerá". Además, afirmó que acudirá a tribunales con "documentos e informaciones" para demostrar que sus dichos son falsos.

rad