Estrellas revelan lo que han hecho durante la cuarentena

Aunque estas últimas tres semanas han sido de no salir de las casa para muchos mexicanos tras la contingencia de salud derivada de la pandemia del Coronavirus, algunas celebridades han decidido sobrellevar el encierro con diversas actividades que les permita no entrar en pánico.

Eso no ha impedido que personalidades como Ninel Conde acepte que ha sufrido ansiedad por la cuarentena a la que se ha sometido desde hace un par de días.

“Lo que he hecho en esta cuarentena es alimentar mi mente de cosas positivas, de ejercicio comer lo mas sano posible, pero confieso que como muchos he comido por ansiedad y he comido cosas por las tardes, cosas dulces o engordantes”, detalló Ninel.

También lee: Famosos se muestran reflexivos en tiempos de cuarentena

La actriz explicó que una manera en la que combatirá esta ansiedad que padece es que en los próximos días comenzará a subir rutinas de ejercicios a su canal de YouTube para que sus seguidores mantengan su mente ocupada y su cuerpo en forma.

"También daré tips para controlar la ansiedad, me preguntan que tomo y que como y ahí se los diré. Le doy gracias a Dios por un día más y siempre pensando positivo”, dijo.

Ana de la Reguera se ha unido al movimiento #QuedateEnCasa y pidió a sus seguidores hacer cuarentena para evitar cualquier tipo de contagio. Incluso reveló que ella lleva diez días de aislamiento en su casa, pues había llegado de hacer un tour de medios por algunos países y no quería contagiar a nadie, pues no sabía si era una posible portadora del virus o no.



“Estuve viajando la semana anterior a que se pidiera la cuarentena. Todo esto me tomó en el camino y fue angustiante para mi, yo lo que hice fue actuar todo el tiempo como si tuviera el virus por que me sentía muy responsable por haber tomado tantos viajes”, señaló.

De la Reguera detalló que antes de regresar a México había visitado al menos cinco ciudades distintas en el extranjero, por lo que no sabía si se encontraba bien de salud.

También lee: Famosos que ayudan en tiempos de coronavirus

“Afortunadamente no me dio nada, estoy bien, bueno, creo, llevo aquí una semana para no poner a nadie mas en riesgo. Espero que hagan lo mismo y se queden en sus casas y puedan pasar esta cuarentena lo mejor posible”, expresó.

Otra de las celebridades que se une a la cuarentena y lo ha reflejado a través de un video es Ana Bárbara, quien pide a sus seguidores se ayuden de cosas o actividades sencillas para poder pasar estos días de encierro.

“Estamos viviendo tiempos sensibles, y el autocontrol es importante , este mensaje es para decirles que hago en casa, me gusta experimentar respiración profunda, el yoga, con lo que podemos canalizar nuestra energía, a mis hijos hago ejercicio con mis hijos dentro de casa”, afirmó.



Este momento dice ha hecho que recuerde que de niña siempre trato de divertirse con cosas simples pero entretenidas, algo que ha tratado de recuperar estos días de aislamiento.



También lee: Famosos alivian con música ante el coronavirus

“También podemos jugar juegos de mesa, tocar el piano, la batería, la guitarra. Cuando era niña nunca tuve muchas cosas pero me las ingenié para divertirme y pasarla bien y aprender. Les mando un beso de aliento, todos estamos conectados con todo esto que estamos viviendo y esa es la parte hermosa de lo que estamos viviendo”, añadió.

al