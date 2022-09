Esta es la canción favorita de Jennifer López y Ben Affleck que marcó su historia de amor

Hace un par de semanas se realizó la segunda boda de Jennifer López y Ben Affleck. La misma se llevó a cabo en Savannah, Georgia, y a la misma asistieron algunas celebridades y cada uno de los hijos que cada uno tuvo con sus respectivas ex parejas. La ceremonia estuvo colmada de muchos momentos emotivos, pero hubo uno en específico que se llevó toda la atención.

Como ocurre en cada una de las bodas, es común que los novios disfruten de su primer baile como pareja recién casada. "Ben y yo hablamos de ‘True Companion’ de Marc Cohn como la canción de amor perfecta para una boda en esta misma casa hace más de veinte años. Aunque Ben no lo sabía, le pedí a Marc que lo sorprendiera cantando en nuestra boda y fue encantador y generoso al venir", aseguró Jennifer López.

Leer más: Tras su segunda boda, Ben Affleck y JLo se van de luna de miel ¿con Matt Damon?

El cantante Marc Cohn apareció en la boda de Jennifer López y Ben Affleck e interpretó dicha canción, pero también cantó ‘The Things We've Handed Down’, la cual sonó mientras Jennifer caminaba al altar con sus dos hijos, Max y Emme, y los tres de su pareja precediéndola.

Leer más: 3 motivos por los que Hollywood siempre enfrenta a Salma Hayek y Jennifer López

"Cuando el mayor de nuestros hijos terminó su caminata, Marc comenzó ‘True Companion’, una canción que escuchamos juntos por primera vez lo que parecía ser ayer y una eternidad, y la vida llegó, extraña, hermosa, misteriosa y completó el círculo", ha explicado Jennifer López a través de su sitio On The JLo.



Foto: Jennifer López y Ben Affleck. Fuente: Pinterest

La cantante también develó en dicho sitio lo que le dijo Ben Affleck cuando recibió dicha sorpresa: "Me dijo que los acordes de la canción y ver a Marc Cohn lo sorprendieron y le permitieron sentir la forma en que ambos caminos que habíamos recorrido encontraron su camino, inevitable, inexorablemente y perfectamente juntos. Y cuando me vio aparecer en la parte superior de las escaleras, ese momento tuvo absoluto sentido mientras parecía increíblemente difícil de creer, como el mejor sueño, del que quieres no despertar nunca".