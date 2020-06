Erika Buenfil no pierde el glamour ni en cuarentena

Ahora que Erika Buenfil regresó a trabajar en los foros de Televisa, la actriz compartió una foto de su día a día, pero lo que llama la atención es que, a pesar de acatar las medidas sanitarias, no pierde el glamour, pues su cubrebocas está lleno de lentejuelas negras y doradas, con un diseño elegante. "Antes muerta que sencilla”, "Qué cubrebocas más cool" y "En todas partes brillas", fueron algunos comentarios que recibió. Buenfil explica de manera simple: "Chamba". Durante toda la cuarentena, ha cuidado su look y acompaña su atuendo con accesorios de moda como lentes o gorras.





Usan a Mauricio Ochmann para activismo social

En Twitter circula un hilo que tiene más de 40 mil likes en el que una mujer dice que contará la historia de cuando se besó (y más) con el actor, asegurando que hasta va a adjuntar pruebas. Pues no se trata de desprestigiarlo ni nada, ya que al darle click se lee la verdadera intención de la publicación: "Eso nunca pasó, Mauricio y yo no nos conocemos pero quiero invitarlos a conscientizar sobre lo que está pasando en nuestro país. Hace un mes Oliver fue asesinado porque un policía lo sometió con su pie", explica la usuaria, quien continúa dando información sobre la violencia en el país. El hilo incluso ha sido retuiteado por Ochmann.

tengo ganas de hacer un hilo contándoles cuando me besé (y más) con mauricio ochmann en un bar (si no saben qn es les dejo fotos) adjuntare pruebas: imágenes, videos, audios, etc pic.twitter.com/ZLJlDhiTLG — scar (@hijadelmaar) June 4, 2020

Este hilo es imperdible https://t.co/HwD4iAqRDA — Mauricio Ochmann (@MauOchmann) June 4, 2020





Ana Torroja ha cocinado mucho

Ana Torroja sacó a relucir sus dotes de cocinera durante la cuarentena, aunque comenta que le gusta la cocina, no acostumbraba a hacerlo seguido, además de la falta de tiempo por estar en giras y promociones, pero durante estos meses, ha aprovechado para hacer de desayunar, comer y cenar. “Me he cuidado, cuidado a mi familia, he escrito algunas cositas, he cocinado mucho, por ejemplo, me gusta cocinar pero no soy de las que lo hace a diario y ahora sí, tres veces al día. Tenía libros en casa, he hecho platillos de muchas partes del mundo, estoy disfrutando con cosas que hace mucho no hacía, ordenando mis cosas, la vida sigue”, comentó a EL UNIVERSAL.

