Marjorie de Sousa tuvo una cita este miércoles con su pequeño Matías, a quien llevó a disfrutar del espectáculo "Disney On Ice. Mundos Fantásticos". Allí, dijo que siempre procura pasar la mayor cantidad de tiempo con su hijo, y que él la acompaña siempre que se puede.

“Estoy feliz de traerlo y compartir con él porque yo también me vuelvo niña , me encanta venir a esto. Justamente vamos aprendiendo, dedicándole todo el tiempo posible a Matías, no es tan fácil pero es lo más hermoso que me ha tocado, me enseña todos los días”, dijo la actriz a su paso por la alfombra roja.

El pequeño, que quería sus orejas de Mickey, iba en brazos de su madre, y al preguntarle si quería ser actor, respondió que eso era cosa de mamá. “Él va a ser lo que quiera ser”, respondió Marjorie. Lo que sí celebró es poder disfrutar con él de shows como ese.

“Siempre ha sido muy compañero, está conmigo en todo y trato de llevarlo a todas partes”.

De lo que no quiso pronunciar palabra fue de la actual relación con el padre de Matías, Julián Gil, por lo que en cuanto se le preguntó decidió entrar al recinto.

También lee: Abogado de Julián Gil ve obscuras intenciones por parte de Marjorie de Sousa

Al Palacio de los Deportes acudieron actores como Elizabeth Álvarez, Aida Cuevas, Ariel Miramontes, Ivonne Montero, Raúl sandoval y Fran Meric, entre otros, que acompañados de sus hijos (o nietos, en el caso de Aida), disfrutaron de la primera función de "Disney On Ice. Mundos Fantásticos", que tendrá una corta temporada del 5 al 9 de febrero en el lugar.

rad