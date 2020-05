El tiempo vuela y eso le ha pasado a uno de los discos más exitosos de la cultura pop, "Oops!... I Did It Again", pues este sábado cumplió 20 años y la cantante Britney Spears lo compartió con sus fans, pero no solo ellos fueron los convocados pues también la NASA fue convocada.

La también intérprete de "Toxic" recordó a través de su cuenta de Twitter que habían pasado dos décadas de la canción que se volvió una de sus temas referenciales y que catapultaron su fama en los 2000.

Para ello evocó de forma divertida al video de la canción que da nombre al disco, donde ella está en el espacio y tiene contacto con un astronauta.

"Oye, NASA... recibí tu regalo. Sé que han pasado 20 años desde que nos conocimos en Marte y sólo quería decir... ¡aww, no te hubieras molestado! ¡Diviértete allá arriba., NASAPersevere!".

Esto provocó la reacción de miles de sus fans, quienes comentaron o le dieron me gusta a la publicación de la "Princesa del Pop", pero de quien menos esperaban la respuesta era de la Agencia Espacial de la Aeronaútica y del Espacio, pues a través de la cuenta de Twitter de la misión Perseverance le enviaron un alegre comentario a la norteamericana.

"¡Si! Estoy lleno y casi listo para volar en julio, aterrizando en Marte el próximo febrero. Recogeré rocas para una futura misión para enviar de vuelta, pero sabes que bajé hasta allá y las conseguí para ti", respondió.

Well hello there, @britneyspears. Yes! I'm packed and almost ready to fly in July, landing on Mars next February. I’ll collect rocks for a future mission to send back, but know I went down and got them for you. https://t.co/SQbNpx3Eln pic.twitter.com/XQCruBk8vr

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) May 16, 2020