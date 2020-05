Desdeñan a La bandida en Azteca y luego la programan

Hace un año, Alberto Ciurana, jefe de contenido de TV Azteca, dijo que la serie de "La bandida", protagonizada por Sandra Echeverría (coproducción entre Azteca, Sony y Teleset), no estaba pensada para transmitirse en televisión abierta. "No es que no sea del target, esa serie tiene un problema de estructura, yo no estaba en Azteca cuando se produjo y ordenó pero un problema principal es que la protagonista aparece en el programa 30 de 70", dijo en esa ocasión, sin embargo, Azteca 7 ha anunciado que el lunes 1 de junio estrenarán esta historia a las 22:30 hrs.

Exacadémicas no dan una con su live

Una muy divertida reunión de participantes de la primera generación de La Academia la protagonizaron Estrella Veloz, Wendolee y Laura Caro, quienes al tratar de transmitir en vivo cada una desde su casa, les fallaron sus conocimientos en el uso de las plataformas y no hallaban cómo hacerlo. Por varios minutos trataban de “picarle” al celular para que se escucharan, “No escucho a Wendolee” decía Laura, “No escucho a Laura”, decía Wendolee, mientras que Estrella muerta de la risa comentaba: “Yo si las escucho” y cada una hablaba por su cuenta, se les cayó el celular y más. Lo que aparentaba ser una desastrosa transmisión resultó ser muy entretenida para cientos de seguidores que, además de risa, no pararon de mandar mensajes de cariño y apoyo.

Mariana Echeverría se va “a respirar” y da explicación

Mariana Echeverría recibió algunas críticas después de que publicó en su Instagram "me voy a respirar... regreso en unos días" junto a un par de emojis de palmeras y mar, pues algunos usuarios señalaron que eran "privilegios" que pocos tienen. Para sacar de dudas, la actriz contesta: "No tendría por qué dar explicación a nadie pero voy a mi casa. Donde incluso hay menos peligro que en la CDMX, así que gracias por preocuparse por mí, estaré en mi casa. Ustedes también quédense en casa lo más que puedan".

