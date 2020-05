Delgadez de Adele genera sorpresa y memes en redes sociales

Adele utilizó su cuenta de Instagram como canal de comunicación con sus admiradores. Pese a que tiene más de 33 millones de seguidores en esta red social, no la utiliza muy a menudo; de hecho, esta es su primera foto de 2020 , puesto que la anterior data del 23 de diciembre de 2019, y la usó para felicitar la Navidad.

En la imagen, la cantante aparece en el jardín de una casa, en medio de un círculo de madera decorado con rosas blancas y hojas, con un vestido negro ajustado de amplias mangas. Un cumpleaños muy distinto del de 2019, cuando celebró una gran fiesta en su nueva casa de Beverly Hills (California).

El año pasado, tras su cumpleaños, Adele había escrito en sus redes: "Aprender a amarte realmente a ti mismo lo es todo, y acabo de comprender que es más que suficiente". Parece que ese aprendizaje ha llegado poco a poco, tal y como han compartido amigos de la cantante y como se refleja en ella misma.

La imagen de Adele es muy distinta a la que se recuerda. En todo un cambio personal, ha buscado una manera de sentirse más sana y ha decidido dejar el alcohol y perder peso a través de la dieta y el deporte. "Es fácil centrarse simplemente en su transformación física, pero el cambio tiene que ver con algo mucho más grande. Llegó a un punto en el que no se sentía bien. Sabía que tenía que cambiar algo, porque quería ser la madre más sana posible", aseguraba una fuente cercana a la cantante el pasado enero.

Fue entonces cuando se la vio pasando las vacaciones de Navidad en el Caribe . La cantante se mostró divertida, cercana y cariñosa y se hizo fotos con numerosos fans.

"Todo su enfoque durante esta proceso de pérdida de peso ha sido ver cómo podía sentirse más sana y tratar mejor a su cuerpo. Nunca fue una cuestión de perder kilos, eso ha ocurrido porque ha cortado drásticamente el consumo de alcohol y está degustando más comida real. Pero también le encanta su transformación física. Está más confiada, se viste diferente y parece más feliz en general", afirmaban entonces las mismas fuentes.

"Es una mujer nueva con todo su sentido del humor. Adora a sus amigos y se siente más confiada".

El cambio personal de Adele ha estado acompañado de una serie de circunstancias. Uno de los elementos que la impulsó a cambiar fue la depresión posparto que sufrió tras el nacimiento de su hijo Angelo en octubre de 2012, como ella mismo contó, y que estuvo muy asustada después de dar a luz.

"Me sentía muy inadecuada, como si hubiera tomado la peor decisión de mi vida", relataba. "Lo que sé de la etapa posparto es que no quieres estar con tu hijo, te sientes preocupada por si puedes hacerle daño y por si no estás haciendo un buen trabajo", explicó entonces.

El divorcio de su ya exmarido, Simon Konecki, también fue un punto de inflexión en su vida. Hace un año anunció su separación y un cambio en su vida, en el que había sido uno de los años más complicados de su existencia. A principios de abril firmaron el divorcio y decidieron cómo solucionar la custodia de su hijo, y también se repartieron un patrimonio de más de 170 millones de euros.

Las redes sociales han reaccionado ante el nuevo aspecto de la cantante

