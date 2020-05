Daniel Sosa se adapta en tiempos de pandemia para crear

El que la gente esté pasando el tiempo en sus casas debido a la cuarentena, ha hecho que pongan más atención a lo que sucede en su entorno, por lo cual para el standupero Daniel Sosa es todo un reto, porque se da la necesidad de generar nuevos contenidos, que sean interesantes y de gran calidad.

“Considero que parte importante de esto es adaptarse, no estar viviendo con el eterno ‘cuando todo esto acabe’, porque eso a mí me pone muy de malas, porque es mejor ponerse a trabajar, a generar nuevas herramientas y adaptarse; es una maldición de nosotros (los mexicanos) el sentir que algo más nos está deteniendo”.

Un claro ejemplo de ello es su más reciente especial, "Ya no es lo mismo", que se estrenó el 8 de mayo a través del canal de YouTube de Casa Comedy TV. Éste es su tercer especial de comedia, cuya base son sus recuerdos de la infancia que usó para expresar una crítica hacía las nuevas maneras de hacer las cosas y que surgió durante una gira, donde todo el material giraba sobre la manera en cómo ha ido cambiando sin llegar a la adultez.

“Decidí acordarme de cómo hacían las cosas todos hace tiempo atrás. Soy yo haciendo una observación sobre un niño que está aburrido porque tiene una ipad, y yo digo ‘¿por qué estás aburrido con un ipad si antes las cosas no se hacían así?’, y a partir de ahí todo el especial es una serie de recuerdos que van denotando algunas enseñanzas que tuve en mi infancia. Es un especial que en ningún momento se planteó que tuviera un toque nostálgico, sino dándole un formato cómico y standupero, al final hicimos una mezcla muy bonita”, dijo Daniel Sosa sobre este programa.

Decidió ponerlo en el canal de Youtube de Casa Comedy TV, porque quería que, con esta cuarentena, su especial fuera escuchado por el mayor número posible de personas, “siento que como comediantes es una obligación tener estos desfogues sin desinformar, sin dejar de lado la problemática real, y que mejor que hacerlo a través de la nostalgia y la risa”.

Para Daniel es importante dejar algo implantado en la mente de su público a través de sus especiales, es dejar una pregunta que más sentido les haga y que los mueva a hacer algo más.

“Ser un nuevo adulto es hacerte responsable de tus vivencias y no vivir anhelándolos, sólo poder decir ya no es lo mismo y seguir adelante en esta nueva adultez, que no sea un pretexto para no hacer algo”.

Para este comediante esta pandemia y el confinamiento que se debe guardar, ha hecho que las redes sociales se vuelvan un nuevo foro donde los artistas puedan expresarse, pero también la oportunidad para renovarse y que las cosas no sean igual.

"El negocio de la comedia va tener que buscar nuevos medios, vamos a tener que buscar nuevas maneras de difundir comedia, hablando de stand up, pero la comedia a lo largo de la historia ha sido la válvula de escape para cientos de problemas sociales, económicos y políticos que ha habido en el mundo. No va a ser la mismo porque vamos a tener una valoración distinta de las cosas, sin lugar a dudas después de esto la comedia va a tener una evolución, así como la música, la actuación y cualquier tipo de arte, porque refleja siempre el sentir de una sociedad y tenemos mucho que expresar más allá de sólo los chistes de la cuarentena”.



