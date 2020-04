Cuarentena: Carlos Rivera se mete a la cocina y se sorprende

¿Carlos Rivera de cantante a chef?, después de estar atravesando por la cuarentena mundial causada por el Covid-19, el cantante mexicano comentó que ha descubierto que también es bueno en otras actividades como la cocina.

“He descubierto muchas cosas que no sabía que podía hacer, yo realmente por lo regular me la paso afuera de casa y he tratado de leer, de ver series, de ver películas, que las había dejado en espera de tener tiempo, lo que más hago es ejercicio, cocinar... ya descubrí que no soy tan mal cocinero como pensaba (risas)”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

“…por lo menos estoy sobreviviendo a todo lo que estoy comiendo, así que eso es una ganancia, que podría ser lo contrario y hago de todo, creo que nunca en mi vida había comido una variedad de todo, cuando no es una pasta, es un caldo de algo, o son desayunos de ver en el día que hay, pero voy buscando qué cocinar, a ver si agún día me animo a ser recetas o algo (risas) como no tengo otra cosa que hacer igual salimos de aquí como un chef y entrenadores de fitness y todo".

El considerado nuevo “papá” de los hijos de muchas fanáticas, también mencionó que es bueno aprender de lo que estamos viviendo y sacar lo mejor de la situación, reflexionar lo que tenemos y dejamos de valorar.

“Hago lo que me toca, me está tocando hacer eso que no había hecho y está bien, creo que es un buen momento para todos de encontrarnos, de qué cosas podemos hacer, más allá de cocinar o hacer cosas comunes y valorar todo lo que tenemos, a las personas, a tu familia, la libertad, de salir a donde tú quieras y que en esta ocasión no lo tenemos y dentro de lo que cabe sacar algo bueno de esto, este mundo no va a ser igual, no lo creo y que sea para bien y que todos hayamos aprendido la lección, de que no podemos ir por la vida sin ser conscientes de que nos necesitamos todos, este virus nos ha enseñado que no respeta ni clases sociales, ni países, ni cargos, ni nada y creo que es una buena enseñanza para empezar de nuevo y de buena manera”, señaló.

El cantante de éxitos como “Amo mu locura”, “Grito de guerra” y “Me muero”, puntualizó que el Covid-19 le ha dado un descanso al planeta y un periodo de sanación.

“El propio mundo se está curando y necesitábamos de este descanso, porque íbamos demasiado deprisa, creo que ni siquiera teníamos la consciencia de vivir, de la belleza del mundo, del amor de tu familia, del valor de estar con ellos, de ver como estábamos acabando con el planeta y de ver que en poco tiempo como se está sanando y yo creo dentro de todo lo malo de toda la gente que está sufriendo, que está muriendo, esto no puede ser en vano, no puede ser, tiene que haber algo bueno detrás de todo esto”, recalcó.