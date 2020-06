Covid-19 es psicológico: policía a Luis Gerardo

Luis Gerardo Méndez está molesto por la actitud que un policía tuvo con él y es que según comparte, lo detuvieron este fin de semana por el alcoholímetro, claro, que explica que él no había tomado ni una gota de alcohol, y le pidieron que se quitara el cubrebocas y le soplara al policía en la cara. "¿Y el Covid oficial?", preguntó el actor a lo que le contestaron que el virus era "psicológico".

Maquillarse estresa a Ana Torroja

Durante esta cuarentena Ana Torroja tuvo que enfrentar una de las cosas que más odia y fue maquillarse a sí misma para grabar uno de sus videos musicales desde su casa. A la española no le quedó de otra que volverse la guionista, la fotógrafa, iluminadora de su nuevo video, una experiencia que, argumenta, fue divertida, pero que también le causó estrés. “La verdad fue estresante porque yo odio maquillarme, necesito como dos horas; el maquillaje, la luz, buscar un sitio en donde la luz esté bien, ver si aquí me veo bien o aquí me veo mal, que ahora se ve lo que no se tenía que ver, en fin, pero está siendo también muy entretenido y me gusta cuando veo el resultado”, comenta.

¿Similitudes en póster de solteros?

Nada hay nuevo bajo el sol, pero hay cosas que no se disfrazan. El póster de la serie "Cómo sobrevivir soltero", con Sebastián Zurita, tiene elementos parecidos al filme "Soltero en casa" que en 2006 protagonizaron Sarah Jessica Parker y Matthew McConaughey. Sólo basta tener memoria visual para darse cuenta de ello.

al