Coronavirus. Ana Belena enfrenta cuarentena embarazada

El aislamiento para Ana Belena ha resultado difícil por partida doble, primero porque tuvo que abandonar sus proyectos y rutina normal y luego porque le tocó afrontar el riesgo de vivir una pandemia mientras está embarazada.

La actriz y su esposo José Lascurain dieron a conocer a principios de febrero la noticia de que estaban embarazados pero poco después se declaró la cuarentena obligatoria, para lo cual ambos se encerraron y tomaron medidas preventivas que cambiaron su vida.

"Soy una persona sumamente activa, todo el día ando haciendo cosas y debo confesar que me ha costado trabajo, entonces lo que he hecho para que esto sea más fácil para mí es tener estructura porque si no la tienes te levantas hasta las 10, entonces a mí me funcionado mucho establecer horarios en mis actividades", contó la modelo.

En casa ha tenido que asumir nuevas actividades y buscar formas de distraerse mientras su esposo trabaja en la oficina durante todo el día.

"A la señora que nos ayuda se le pidió que ya no viniera, se le seguirá pagando pero ya no puede venir por seguridad mía, ya que las personas embarazadas y de la tercera edad que tenemos las defensas bajas somos más propensos; ahí uno valora a las mujeres que vienen a ayudarte, a barrer, tender la cama, lavar la ropa, las sábanas, las toallas, a cocinar y realmente creo que sí es una chambota".

Su nueva rutina consiste en levantarse temprano, hacer ejercicio, desayunar y realizar las labores del hogar, después ha encontrado pasatiempos como leer, ver series y platicar con sus amigos y familiares a quienes antes de la crisis sanitaria a veces no tenía tiempo para estar al tanto.

"He aprovechado para escribirles a mis amigas, hacer chat y por lo menos cada una se tome un café", detalla.

"Mi esposo está haciendo home office y es como si fuera a la oficina normal, entonces sí convivimos pero no tanto, no es como que nos sentemos juntos a ver una película, más bien ya queremos que sea fin de semana para estar juntos".

Recientemente dio a conocer el sexo de su bebé en una pequeña reunión familiar, donde con juegos, ella y su pareja descubrieron que esperan un niño, Ana ha comenzado a preparar la habitación del pequeño Santi desde que comenzó el confinamiento y ya lo espera con ansias.

