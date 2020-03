Belinda se pone reflexiva ante la pandemia debida al Covid-19

La cantante Belinda se siente triste y asustada por la pandemia por el coronavirus Covid-19, pero a la vez esto le ha hecho reflexionar.

Uno de los temas que más le preocupan es su familia.

"Tuve una plática con mi mamá, estaba muy asustada. Todos los días la situación en Madrid, en España en general es cada vez peor, hay miles de muertos", compartió en sus historias de Instagram.

"Mi abuelita tiene 87 años, tiene enfisema pulmonar entre otras enfermedades obviamente por la edad porque ha fumado cigarro toda su vida".

Belinda considera que este no es momento para hacer bromas y dedicarse a compartir únicamente videos de comida, bailes de Tik tok o haciendo ejercicio.

La cantante asegura que no se está metiendo con las personas que lo hacen pero también hay que nutrirse espiritualmente.

"No podemos estar presumiendo recetas de cocina todos los días a personas que a lo mejor nos siguen que no tienen ni siquiera que comer. Hay que ser un poquito más conscientes", reiteró.

Aunque ella misma disfruta se dice una persona bromista considera que hay que reflexiona sobre lo que está pasando.

"La gente se ríe y lo sube a redes sociales y me parece que no estamos siendo conscientes de lo que está pasando en el mundo", dijo.

"No es una broma esto se están muriendo miles y miles de personas en el mundo diario y nosotros estamos subiendo cosas de risa y de bromas y de juegos y pues a mí no me da risa, no me hace gracia".

Belinda invitó al público a buscar otras cosas como leer, ver noticias, hablar con la familia, y sobre todo unirse más pero a la vez reiteró que es momento para no salir de casa y preocuparse por la gente mayor que es más vulnerable.

"Sé que hay mucha gente que no tiene que comer, que tiene que mantener a su familia y vive al día".

"Ojalá el gobierno pudiera ayudar a todas esas familias que viven al día y no solamente el gobierno sino todos en conjunto".

