Basílica de Guadalupe recibiría los restos parciales de José José

A José José le hubiera gustado ser velado en la Basílica de Guadalupe, según declaró ayer su exasistente, Laura Núñez.



El recinto religioso no ha recibido contacto de la familia del cantante, pero están abiertos a la posibilidad de realizar una misa e incluso resguardar sus restos, aunque estos no estén completos.



“La familia no ha confirmado eso, ni siquiera ha habido un contacto directo”, aseguró a EL UNIVERSAL un representante de la Basílica.



Sí los hijos lo desearán, se podría adquirir una urna para depositar los restos de El Príncipe de la Canción en el lugar, comentó la fuente.



“Pueden adquirir una urna sellada y depositar los restos en ceniza que consideren. Lo que no se puede hacer es en un futuro reincorporar las cenizas que quedaron en Miami”, detalló en entrevista telefónica Lourdes Carrasco, encargada de criptas de la Basílica de Guadalupe.



Los restos de José José todavía no se sabe si ya fueron cremados, pero se dijo que la mitad se quedarán en Miami mientras otra parte llegarán a la Ciudad de México. Sus hijos profesan la religión cristiana, sin embargo, han externado su intención de llevar a cabo la voluntad de su padre.



La urna en la Basílica puede tener un costo que oscila de los 100 mil a los 180 mil pesos. La misa para cualquier persona tiene un costo de 850 pesos en el Altar mayor y 500 en la Capilla de San José, pero los procedimientos en el caso de una figura reconocida como José José son distintos.



José José fue devoto de la Virgen de Guadalupe. En Internet circula incluso un vídeo de 2009, en el que se le ve cantando las mañanitas en la Basílica.

Llegarán las cenizas el miércoles

La Presidencia de la República confirmó este lunes que la mitad de las cenizas del cantante José José llegarán este miércoles por la mañana a la Ciudad de México, y donde ese mismo día y el jueves se realizarán homenajes, cuya sede aún no está definida pero podría ser en el Palacio de Bellas Artes.



La institución aseguró que existe un acuerdo firmado entre el cónsul de México en Miami, Jonathan Chait, y la familia de José José para que la mitad de las cenizas del intérprete lleguen el 9 de octubre por la mañana a la Ciudad de México y donde también se acordó hacer dos homenajes.



Presidencia detalló que es la Secretaría de Cultura (SC) la dependencia que está realizando los trabajos para el homenaje del llamado “Príncipe de la Canción”.

Con información de Pedro Villa y Caña

