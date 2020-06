Bárbara de Regil se pelea con los fans de Belinda

El pleito se armó entre Bárbara de Regil y los seguidores de Belinda, quienes en la cuenta de Instagram de la cantante se pronunciaron en contra de Bárbara. Raramente, el motivo fue que De Regil aplaudió una de las fotos que Belinda posteó. Pero los fans lo tomaron a mal: le pidieron que se fuera de la cuenta y le recordaron la acusación de racista por un comentario de hace dos semanas. Un usuario le reclamó a la actriz de "Rosario Tijeras" por no haber dejado las rede sociales tras sus controversias, a lo que Bárbara respondió: "Ja ja ja, mi vida nunca dije que me iba; déjame de seguir". Por lo que muchos otros la acusaron de problemática.



Hamburguesas con queso y autógrafo de Isfel incluido

Violeta Isfel es una mujer con iniciativa y lejos de apenarse cuando se dio a conocer que vendía hamburguesas, orgullosa mostró en su cuenta de Instagram cómo es el proceso de elaboración de sus Isfelburgers, como ella las llama, hasta explicó que en cada pedido ella incluye un autógrafo con la dedicación que el cliente le pida.

En defensa de Anahí

Los artistas que formaron parte de RBD siempre han manifestado que son como una familia, tal y como lo ha hecho Zoraida Gómez en un video que compartió en sus redes sociales, donde habló de lo buena persona que es Anahí y cómo la defendió de un productor cuando eran niñas. También habló de su carácter fuerte y que durante un tiempo le ganó la fama de difícil. Algo que Anahí agradeció por el mismo medio. "Todo lo que puedan decir de ella me parece no tienen nada que decir, porque en el momento de la escena, ella demostraba que era una mujer profesional. Siempre defendiendo a sus compañeros, eso es lo que teníamos en RBD, una unión que yo no he visto mucho en otros proyectos", dice Zoraida cuando le preguntan por su amiga.

Levy y Rodarte no cupieron en el cine

Durante tres años se anunció para el cine pero finalmente "Cinderelo", con William Levy y Miguel Rodarte, fue directo a televisión. La comedia, dicen, no encontró acomodo pronto en cines y por eso se decidió irse por un canal de paga. Los actores estaban contentos con la historia de la película que se centra en un intercambio de papeles, en el que uno era el alter ego del otro en la conquista de chicas.

