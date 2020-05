Ana Bárbara sufre en cuarentena

La cantante se puso sincera en sus historias de Instagram y contó un poco de lo que ha vivido en estos días de encierro por el Covid-19. "La mala (noticia) es que he tenido que convivir con esos temas feitos pero reales de la ansiedad entonces la he manejado muy bien; mis hijos, la naturaleza, la fuerza de voluntad es muy importante pero muchas veces se tiene que buscar todavía más cosas, más herramientas, yo las mías las he buscado hasta debajo de la cama" aseguró. Además la intérprete de "Bandido" aprovechó para recomendar un libro que la ha ayudado a encontrar su fuerza interior.







Danna Paola se pone nerviosa y olvida su canción



Mientras esperaba el estreno de su nuevo video musical, Danna Paola decidió transmitir en vivo a través de su cuenta de Instagram e interpretar de forma acústica su canción "Contigo", pero al parecer la impaciencia y los nervios la traicionaron, pues tardó algunos momentos en recordar cómo empieza el tema. "Anoche no dormí nada, que sí, he dormido dos meses increíblemente bien, pero ha habido noches en las que he tenido mucho insomnio", explicó antes para justificar su distracción y sus ojeras, que dijo, son a causa del trabajo intenso que le generó el nuevo sencillo y video, en el que reunió a distintas personalidades como Sebastián Yatra, Bárbara de Regil, Luisito Comunica, Alejandro Speitzer y algunos de sus compañeros de la serie "Élite". El episodio terminó en risas entre ella y la persona que la acompañaba y sí logró cantar el principio de su canción.

Fans piden saber más de los Derbez

En las últimas semanas la familia de Eugenio Derbez ha abierto su intimidad (o sacado sus trapitos al sol) al contar de todo a través de sus redes sociales y plataformas como YouTube, desde José Eduardo Derbez quien entrevistó a sus padres Eugenio y Victoria Ruffo hasta el más reciente video de Vadhir donde sacó a la luz la infidelidad de sus padres. Pues en los comentarios de este último video los fans están que se deshacen por saber más de la vida de esta familia y parece que a ellos les gusta porque casi casa semana nos regalan un pedacito más de su vida.

