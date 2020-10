Amanda y Diego empiezan con mentiras y terminan con un pacto secreto

Empezó con mentiras, “todo era mentira, los besos las rosas, las falsas caricias que me estremecían”. Amanda Miguel se sentía lastimada por el video musical en el que su marido Diego Verdaguer actuó un beso con Galilea Montijo frente al altar. La vecindad que es hoy la aldea global se estremeció con la noticia de que, además, Amanda y Diego no se ven desde hace siete meses. “¡Están separados!”, dijeron los más escandalizados.

Pero Diego Verdaguer aclaró que Amanda es su gran amor, su “nena, yo te llamo mi nena/ porque tu eres mi nena, / mi rayito de sol”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Verdaguer fue más allá, no solo es su rayito de sol sino su universo. “No puedo vivir sin Amanda y ya nos reuniremos pronto para hablar”.

Así que lo que empezó como “Mentiras”, para el viernes era un trato “un pacto secreto / de nosotros dos / quiero cuentes conmigo, contar yo contigo / de aquí hasta el final”.

Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Un final muy distinto al de Julián Gil y Marjorie De Sousa, cuyo romance lleva años convertido en un litigio por la custodia y la patria potestad de su hijo Matías. Los actores no se pueden ver ni en tribunales (son sus abogados los que suelen llevar el caso) lo que ha provocado aún mayor confusión y escándalo.

De Sousa aseguró, hacia el final de la semana pasada, que no es cierto que Julián haya perdido la patria potestad del niño. “No hay nada firme”, dijo.

Pero Julián Gil dudó de esa declaración pues pensaba que Marjorie y sus abogados lo negaban para mantener oculta la sentencia. Así que el viernes fue al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y consiguió las 240 páginas. “Es una sentencia firme y sí, perdí la patria potestad… no la perdí, me arrebataron, me la robaron”, dice Gil.

Entre romances y peleas, la semana tuvo justo a la mitad un mensaje que inclinó la balanza hacia lo que Armando Manzanero llamó el triunfo de la canción latinoamericana.

El compositor yucateco recibió un homenaje en la entrega de premios Latin Billboard, en la que Jesse, Reik, Luis Fonsi y Pedro Alborán demostraron que aún en tiempos de pandemia se pueden hacer duetos con sana distancia.



Foto: EFE

