Alfredo Adame termina con su novia: "si me pide perdón y me cuchichea bonito, veré si la perdono"

Alfredo Adame tiene problemas en el paraíso del amor, pues terminó su relación con Magaly Chávez, ya que es muy caprichosa, aunque afirma que aún no es tarde porque si le pide perdón y le “cuchichea bonito” puede que retome sus planes de boda.

“Magali ya no es mi novia, es una niña muy caprichosa, como se sabe bonita, que está muy guapa y de cuerpazo y todo el rollo, es muy caprichuda, como puede ser que alguien a las tres de la mañana te llame y que si le llevas un pay de limón... ya no es mi novia, estoy muy enojado”, expresó Adame a los medios de comunicación.

El conductor de televisión explicó que hasta la mamá de su novia le había advertido cómo era su hija, pero aun así siguió con la relación.

“Es muy caprichosa, hasta su mamá me habló y me dijo: 'mijito, tienes que entenderla porque desde niña ha sido muy caprichosa'. A mí me encantaba que fuera a la antigüita y todo bonito, pero ahora imagínate, ya casada y embarazada, que me salga que tiene caprichos de tamarindo con chamoy”, expresa.

Pero no todo está perdido, dice Adame, quien adelanta que aún hará un viaje a Republica Dominicana y ahí tratará de solucionar sus problemas de pareja.

Además, espera que la influencer le pida perdón y de eso dependerá el futuro de su relación. Pero si no lo convence y le sale con otro capricho se irá y la dejara sola en ese país.

“Ya cancelé la llegada del anillo por lo pronto, ya estaba el esmoquin todo, pero a ver qué pasa, ya habíamos comprado los boletos para irnos a República Dominicana y voy a ir a ver qué pasa, si ahí me pide perdón y me dice que no lo vuelve a hacer y me cuchichea bonito y todo el rollo, veré si la perdono”, señala.

También reveló que, quería tener una relación a la antigüita sin relaciones sexuales hasta que se casaran, en la luna de miel que sería en Marbella, España.

“El sexo va a ser en Marbella, después de la boda, en la Luna de miel que será en Marbella, yo sí me aguanto, más sabe el diablo por viejo que por diablo, como un año (que no tengo sexo) y como los monjes budistas, me voy a modo manual", enfatizó.



