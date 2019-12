Aislinn Derbez presume en redes sociales cuerpazo y en topless

Sin duda alguna en el mundo del espectáculo mexicano una de las mujeres más bellas es Aislinn Derbez pero nunca la actriz muestra toda esa belleza casi al natural, cosa que ahora cambió, ya que en esta ocasión se animó y en redes sociales subió una imagen donde lució en todo su esplendor y en toples.

La hija de Eugenio Derbez, quien la "regañara" hace algunos meses por hacer un desnudo en la serie de Netflix "La casa de las Flores", lo volvió hacer, pero ahora fue por medio de una fotografía en donde se le ve sólo con unos shorts y completamente desnuda en la parte de arriba.

La actriz de cintas como "A la mala" o "El cielo en tu mirada" explicó en dicha instantánea el proceso que tuvo que pasar para que nuevamente se sintiera cómoda con su cuerpo, luego de que fuera mamá y los cambios hormonales hicieran que tuviera depresión postparto.

"Creo que hace 3 años no me había vuelto a sentir tan cómoda con mi cuerpo. Había hecho muy poco ejercicio en los últimos 3 años pues me enfoqué más en mi proceso de maternidad y los ajustes hormonales tan extremos que viví (que muchos le llaman depresión postparto, pero etiquetarlo así no sirve de mucho ya que es algo tan natural que a la mayoría nos sucede simplemente a algunas más intensamente que a otras y urge que se normalice)...", reveló Aislinn.

Tras esta confesión, la actriz escribe más optimista y aseguró que el primer paso que ha dado es regresar a ella y volver al ejercicio, pero no sólo el físico, sino también el de la mente y el del alma.



Y sin duda alguna, Derbez está consiguiendo darle ese equilibrio a su ser, ya que en otras fotografías que subió en días pasados se ve la armonía y belleza que la caracterizan en todo su esplendor, luego de que posara para la revista Esquire donde se luce sensual, provocativa, pero sobre todo muy segura de lo que tiene por dentro y por fuera.

Y no podía faltar la vena cómica que ha heredado por parte de su padre y en otra imágen de la misma sesión de fotos hasta se dio el chance de hacer una broma.

Obviamente que sus más de 8 millones de seguidores han quedado impactados y agradecidos por este cambio que ha dado la esposa de Mauricio Ochmann, pero que en realidad con o sin toples sigue siendo bella toda ella.

No solamente fotos sexys hay en su cuenta de Instagram sino también tiernas como por ejemplo cuando dio a conocer el destete de su pequeña hija Kai, proceso que hizo poco a poco y que eso ayudó que el cambio fuera fácil para las dos.

